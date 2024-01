Colecția de „șeic” a lui Neymar Jr.

Renumit pentru stilul său de viață extravagant, Neymar da Silva Santos Junior (tot junior și la… 31 de ani!) este, în ciuda vieții sale cel puțin… dezordonate, un „star” dintre cele mai mari „staruri” ale planetei.

După ce și-a „ornat” CV-ul cu „giganți” precum Barcelona sau PSG, căpitanul naționalei Braziliei a ales ca ultima parte a carierei să și-o petreacă în raiul financiar al marilor fotbaliști, bogata Arabia Saudită. Care l-a achiziționat pentru „vitrina sa cu vedete” în această vară pentru nu mai puțin de 90 de milioane de euro. , la care va încasa un salariu în valoare de 140 de milioane de euro pe sezon. 11 milioane jumătate pe lună, aproape 3 pe săptămână, 416.666 pe zi (da, chiar 666 în coadă…). Doar din salariu, nu mai adăugăm banii care se prăvălesc din marketing…

O sumă suficientă, nu?, pentru ca Neymar să mai adauge câteva bijuterii la colecția sa de mașini, pe care FANATIK urmează să v-o prezinte în rândurile următoare.

Unul dintre cei mai bogați fotbaliști de pe planetă, cu o avere estimată la aproximativ 235 de milioane de euro, . este cunoscut pentru faptul că îi place luxul. Una dintre marile pasiuni ale noului „decar” de la Al-Hilal este reprezentată de mașini. Sud-americanul are în garaj nu mai puțin de 12 bolizi.

Începem a vă prezenta colecția sa auto cu Ferrari 458 Italia, o mașină care valorează aproximativ 224.000 de euro. Ferrari 458 Italia este propulsat de un motor V8 de 4,5 litri care produce 562 CP și 540 NM de cuplu maxim. Poate atinge „suta” în doar 3,4 secunde și poate urca până la viteza maximă de 338 km/h.

Din garajul lui Neymar nu lipsește un „avion” pe patru roți, așa cum este cazul lui Maserati MC12. Acest super-automobil, care valorează 1,8 milioane de euro, are un motor V12 de 6,0 litri, care produce 621 CP și 652 NM de cuplu maxim și se cuplează cu transmisia manuală automată Cambiocorsa cu 6 trepte. S-a construit pe șasiul lui Enzo Ferrari. Poate atinge viteza maximă de 330 km/h.

După cum bine se poate vedea, Neymar este un mare fan al mașinilor extrem de rapide. Următorul bolid din colecția brazilianului este Aston Martin Vulcan, cotat la 2,1 milioane de euro. Aceasta este o adevărată mașină de curse, coupe (adică în două uși), care este „întărâtată” de un motor V12 de 7,0 litri cu aspirație naturală, care produce 820 CP și 780 NM de cuplu maxim. S-a cuplat la o transmisie secvenţială cu 6 trepte. Atinge 100 km/h în mai puțin de 3 secunde și are viteza maximă de 322 km/h.

Seria mașinilor de mare viteză pe care le deține Neymar continuă cu Audi R8 Spyder V10 Plus, care valorează „doar” 195.000 de euro. Acest super-bolid decapotabil produs de constructorul german Audi vine cu un motor V10 aspirat natural de 5,2 litri, care generează 602 CP și 560 NM de cuplu maxim. În plus, această mașină AWD a fost cuplată la o transmisie DCT cu 7 trepte. Poate atinge viteza maximă de 328 km/h și poate ajunge la 100 km/h în doar 3 secunde.

Din garajul noii vedete de la Al Hilal nu putea lipsi un model de la Porsche. Este vorba despre Panamera Turbo, care costă 167.000 de euro, una dintre mașinile „ieftine” ale fotbalistului născut la Mogi da Cruzes de Sao Paolo. Acest Porsche este unul dintre cele mai tari sedanuri din colecția de mașini ale lui Neymar Jr. Are sub capotă un motor V8 de 4,0 litri, care este asistat de o configurație litiu-ion de 17,9 kWh și 382 V. Generează 700 CP de putere și 870 NM de cuplu maxim. Acest teribil grup motopropulsor este asociat cu o transmisie automată cu 8 trepte.

Lamborghini Veneno este cea mai scumpă mașină pe care o are Neymar. Bolidul produs de constructorul italian valorează nici mai mult nici mai puțin de 4,2 milioane de euro! Acest Lambo e o adevărată capodoperă pe patru roți. Ea vine cu un motor V12 MPI de 6,5 litri care consumă 552 kW de putere și 690 NM de cuplu maxim. Poate atinge viteza maximă de 355 km/h!

Revenim un pic cu picioarele pe pământ și totodată la o mașină cât de cât mai accesibilă (dacă se poate spune așa…). Mercedes AMG GT costă aproximativ 127.000 de euro și are un motor V8 de 4 litri care produce 550 CP și un cuplu de 676 Nmla.

Luăm o pauză de la mașinile sport și trecem în revistă primul SUV din colecția brazilianului. Range Rover SV Autobiography este un Range Rover complet și cel mai scump Range Rover de pe piață. SV are mare trecere în rândul celebrităților, al oamenilor de afaceri și, în general, al persoanelor cărora le place opulența, așa cum este Neymar. Autobiography înseamnă ultra-performanță și mega-lux. SVA este alimentat de un motor Supercharge cu 8 cilindri, de „numai”… 4.999 cmc! Care poate oferi „dăcât” 557 CP! Câte herghelii, reale, cu atâtea „capete” la un loc or fi în România? Dacă sunt…

Range Rover i-a livrat lui „Ney” o variantă de caroserie lungă, care oferă și mai mult confort și spațiu pentru picioare la locurile din spate. 205.000 de euro este prețul unui astfel de bolid.

Una dintre cele mai spectaculoase mașini ale lui Neymar Jr. este acest Audi RS7. Are un aspect care atrage toate privirile, mai ales datorită farurilor din spate și roților. Produs în 2022, Audi RS7 valorează 102.500 de euro, are un motor V8 dublu turbo de 591 de cai putere, asociat cu noua transmisie automată Audi cu 8 trepte, cu sistem de tracțiune integrală, ceea ce face ca acest RS7 să fie extraordinar de rapid.

Cum Neymar Jr. pare că vrea să bifeze aproape orice mașină de lux, din garajul său nu putea lipsi un McLaren. Este vorba de 570S, care costă aproximativ 200.000 de euro. Are un motor V8 dublu turbo de 3,8 litri care îl face capabil să întreacă orice mașină pe carosabil. Cu o viteză maximă de 328 km/h și capacitatea de a prinde „suta” în 3,2 secunde.

Al doiela Mercedes din colecția de lux a lui Neymar este un G63 AMG, ceva mai scump decât AMG GT S, 146.000 de euro. Este versiunea modernizată a lui G Class. Cu capacități grozave de off-road și fizică care sfidează accelerația, motorul său V8 twin-turbo produce 577 CP. G63 AMG păstrează designul clasic de la vechiul G Class.

Ultima, dar nu cea din urmă este Ford F-150 Raptor, care costă puțin peste 100.000 de euro. Raptor este dotat cu capacități grozave de off-road și un interior tehnic. Este o versiune mai voluminoasă și mai puternică a primului F-150, cu șasiu îmbunătățit. Fără îndoială, V6-ul twin-turbo de 450 CP este mai slab în comparație cu V8-ul supraalimentat de 702 CP al lui Ram TRX. Dar, cu un interior și dotări caracteristice bogate, arată cu adevărat a mașină de lux.

Colecția de mașini a lui Neymar se extinde odată cu transferul la Al-Hilal. Pentru a da curs ofertei, brazilianul a avut mai multe pretenții extravagante cu care i-a… „aliniat” șeici! A cerut 3 mașini de lux pentru el: Bentley Continental GP, Lamborghini Huracan și un Aston Martin DBX, bolizi al căror preț se ridică la suma „modică” de 600.000 de euro.. Mai mult decât atât, încă alte 5 mașini vor fi puse la dispoziția membrilor familiei lui „Ney”, 4 Mercedes G Wagons și o dubă Mercedes. Nu mai vorbim despre faptul că atât atacantul, cât și apropiații lui vor avea un șofer plătit de club, care va fi la dispoziția lor în fiecare zi din an, la orice oră…

Este incitant să întâlnești jucători de mare calitate în alte echipe. Acest lucru te motivează să fii și mai bun. Când îi înfrunți pe Cristiano Ronaldo, Benzema, Firmino, emoția este și mai mare. Să joci împotriva lor va fi extraordinar” – Neymar da Silva Santos Junior

Eu și Messi am trăit un iad la PSG. Am fost supărați, pentru că nu am mers degeaba acolo, am fost acolo să dăm tot ce avem mai bun, să fim campioni, să încercăm să scriem istorie, de asta am jucat din nou împreună. Din nefericire, nu am reușit. Sunt fericit și pentru el, și pentru mine cu transferurile pe care le-am reușit” – Neymar da Silva Santos Junior

Plecarea la Al-Hilal va fi o pată pentru totdeauna în cariera lui Neymar. Dacă prioritatea este să-și construiască și să-și consolideze cariera, el nu ar fi trebuit să meargă în Arabia Saudită” – globoesporte.com din Rio de Janeiro