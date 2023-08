Neymar, două variante de transfer după refuzul Barcelonei. Unde poate ajunge

, însă starul Braziliei nu va mai ajunge la Barcelona așa cum își dorea. Presa din Spania, dezvăluiri de ultimă oră despre situația sa.

Neymar, refuzat de Barcelona. Singurele variante pe care le are în acest moment

Ziariștii spanioli anunță că Neymar poate lua drumul Major Soccer League sau să meargă în Arabia Saudită, unde în această vară au avut loc transferuri extrem de spectaculoase, precum cele ale lui Karim Benzema sau Sadio Mane.

Publicația Relevo anunță că Neymar e decis să plece de la Paris Saint-Germain și și-ar dori să își încheie cariera în Statele Unite ale Americii. Cu toate acestea, Neymar nu și-ar dori în mod special să joace la Inter Miami, alături de foștii săi coechipieri, Lionel Messi, Sergio Busquets și Jordi Alba.

Principalul motiv pentru care ar alege MLS e faptul că ar fi mai aproape de Brazilia natală. Nici Arabia Saudită nu e însă o variantă de neglijat, mai ales că starul lui PSG ar fi îngropat în bani de arabi.

Neymar ar putea ajunge la Al Hilal

Una dintre destinațiile probabile ale lui Neymar ar fi Al Hilal, una dintre echipele care și-a manifestat cel mai mult interesul pentru vârful în vârstă de 31 de ani. Șeicii au încercat să îl aducă și pe Messi și i-au oferit 300 de milioane de euro pe an.

PSG a vrut să îl folosească pe Neymar și ca monedă de schimb în transferul lui Ousmane Dembele de la Barcelona, însă catalanii s-au opus din nou. Astfel, cel mai probabil Champions League va rămâne un vis interzis pentru brazilian în acest sezon.

Neymar mai are încă doi contract cu PSG și mai are opțiune de prelungire pentru încă un sezon. E însă greu de crezut că jucătorul își va duce la final contractul, mai ales că are un salariu anual de 35 de milioane de euro, iar francezii vor să scape de această povară.

Ce a spus starul lui PSG în ultimul său interviu: „Nimeni nu mi-a vorbit despre o eventuală plecare”

într-un interviu difuzat pe canalul YouTube al jurnalistului sportiv Casimiro Miguel și care a fost înregistrat în 22 iunie: „Eu sper să joc în acest sezon la PSG, am un contract şi până acum nimeni nu mi-a vorbit despre o eventuală plecare. Eu sunt totuşi liniştit, chiar dacă nu este multă dragoste între suporteri şi jucători. Dar voi fi acolo, cu sau fără dragoste.

Este o accidentare problematică, este foarte inconfortabil. Procesul a fost dureros şi dificil, dar eu caut să-mi revin. Victoria face parte mereu din obiective, dar îmi doresc să joc bine, este primul lucru.

După Cupa Mondială, nu am mai vrut să continui la națională. Nu din cauza durerii că am pierdut, ci pentru a evita ca familia mea să sufere, pentru că asta este foarte important. Dar vor trebui să suporte încă. M-am gândit mult şi îmi doresc un titlu mondial, pe care Brazilia nu l-a mai câştigat din 2002