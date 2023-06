Concurenta de la ”Bravo, ai stil” care seamănă leit cu Emily Burghelea. I-a uimit până și pe jurați

O concurentă de la ”Bravo, ai stil” aduce izbitor cu o fostă participantă de la emisiunea despre modă, Emily Burghelea. Jurații au rămas și ei uimiți de asemănare. Reacția lor nu a fost, însă, pe placul tinerei. Ce a spus aceasta?

Concurenta de la ”Bravo, ai stil” care aduce izbitor cu Emily Burghelea

O nouă concurentă și-a făcut apariția în sezonul 8 al emisiunii ”Bravo, ai stil!”, de pe Kanal D2. A lăsat pe toată lumea fără cuvinte când a pătruns în platou, deoarece mulți au crezut că este . Însă, dimpotrivă.

Noua participantă a showului este Jasmine și seamănă leit cu Emily Burghelea. A mărturisit că i se spune foarte des acest lucru. Alex Abagiu a intrat în dialog cu ea, iar Jasmine a dezvăluit că a ajuns să se sature de uimirea celor din jur.

Chiar dacă a început să o indispună faptul că i se remarcă asemănarea, Jasmine a precizat că o admiră pe Emily Burghelea, care în momentul de față este un personaj în lumea mondenă și a reușit chiar și să intre în lumea televiziunii.

”Jasmine: N-ai idee cât de des mi se zice asta, mai ales pe TikTok și mai ales de când m-am vopsit. Culoarea mea naturală la păr este asta (n.red. negru).

Alex Abagiu: Nu-ți place de Emily?

Jasmine: Îmi place, dar devine ușor enervant când ți se spune de atâtea ori, dar văd și eu asemănarea.

Alex Abagiu:Mă duci cu gândul acolo și nu am cum să nu menționez chestia asta, mai ales că dăm referințe”, a fost dialogul dintre Jasmine și Alex Abagiu.

A ținut să intervină în acest dialog și Maurice Munteanu, care a completat afirmând că: ”Emily Burghelea e o referință”. Momentan, Emily Burghelea nu a avut o reacție pe acest subiect, dar este cert că a căpătat o notorietate prin prisma emisiunii despre stil.

Cine este, mai exact, Emily Burghelea

Emily Burghelea este o tânără în vârstă de 24 de ani care și-a câștigat faima în România după ce a fost concurentă la ”Bravo, ai stil”. Deși nu a obținut premiul cel mare, a reușit ”să se strecoare” în lumea televiziunii, obținând la doar 21 de ani un post de asistentă TV.

Emily Burghelea a fost o perioadă asistentă TV a emisiunii ”Acces Direct”, de unde a fost concediată după ce a dezvăluit chiar în direct că o invitată, supranumită ”Vulpița” este agresată fizic de soțul ei, iar cei din producție au ascuns acest fapt.

După Acces Direct, Emily Burghelea a fost cooptată de Protv, în emisiunea ”Vorbește Lumea”, în rol de coprezentator. La un moment dat au existat zvonuri potrivit cărora urma să lucreze mai mult timp la Protv, dar a rămas însărcinată și a trebuit să se retragă.

În prezent, Emily Burghelea are doi copii cu un tânăr, fiu de milionari. În cadrul unui interviu, ea nu a exclus ideea de a fi mamă și a treia oară. Însă, nu mai vrea să-și planifice nimic, ci să lase totul în mâinile Lui Dumnezeu, deoarece a surprins-o adesea.

” (…) Pe Damian am vrut să îl facem și nu ne-a ieșit. Am rămas însărcinată când deja renunțasem la idee și ne-am trezit cu darul de la Dumnezeu instalat și implementat la o vârstă destul de înaintată, ca să zicem așa. Am aflat când eram deja în câteva luni, așa că nu mai pot eu să plănuiesc absolut nimic pentru că o să se întâmple când vrea Dumnezeu ”, a spus Emily Burghelea pentru