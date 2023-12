Conflict în vestiarul lui Poli Iași între Leo Grozavu și un jucător de bază: „Mereu au fost probleme!”. Primii jucători dați afară

Cornel Șfaițer, directorul executiv al moldovenilor, a dezvăluit că Poli Iași se pregătește deja de curățenia de iarnă, astfel că mai mulți jucători vor fi anunțați în curând că vor fi puși pe liber. Printre aceștia, cel mai probabil, Belu-Iordache, fotbalist care s-ar afla în conflict cu antrenorul Leo Grozavu.

Conflict în vestiarul lui Poli Iași între Leo Grozavu și un jucător de bază

”Cu Grozavu am avut și discuții, între noi (n.r. referitor la Belu-Iordache). Îi știam calitățile, nu s-a acomodat, s-a accidentat. În Cupa României când l-a introdus n-a intrat în meciul acela dezastruos pentru noi. Mereu au fost probleme”, a declarat Cornel Șfaițer în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

”Nu a fost ce v-ați așteptat să fie. Am văzut o listă cu 6 jucători care pleacă de la Iași. Ciobanu, Vojtuș, Belu, Vașvari și portarul. Nu e încă destul de clar. Puteați să vorbiți acum, oricum în zilele următoare o să aveți discuții cu ei”, a remarcat Cristi Coste, moderatorul emisiunii.

Cornel Șfaițer insistă că este foarte greu ca o echipă să nimerească toate transferurile, oricât de mult efort ar depunde departamentul de scouting. ”Nu avem garanția, aria de selecție o cunoaștem cu toții, se perindă jucătorii între noi. Jucătorii străini nu poți să-i cunoști, noi facem scouting, toată lumea face. Au jucători de acomodare.

ADVERTISEMENT

Vașvari și Jankov sigur. A fost un băiat de caracter, s-a pregătit când a fost nevoie de el s-a apelat, a înțeles. Prin sosirea lui Silviu Lung era foarte greu să mai apere. A fost un profesionist, am promovat împreună. El își dorește să joace, a fost și în lotul lărgit, a 3-a opțiune la lot la Macedonia”, a completat oficialul Politehnicii Iași.

Cât despre soarta veteranului Gabriel Vașvari, Cornel Șfaițer spune că fotbalistul nu ar vrea momentan să se retragă din fotbal, în ciuda faptului că are 37 de ani. ”Corect, deschidere din partea noastră a fost, probabil ne despărțim de el.

ADVERTISEMENT

Nu e cazul doar la Belu sau la Poli Iași, vedeți că toți avem probleme, nu toți jucătorii se pot acomoda, nu poți face mereu achiziții reușite. E greu să plece jucătorii dacă n-au opțiuni, mesajul meu a fost mereu și în discuțiile individuale că e important să joace, au ani în față buni de carieră, vom vedea în ce condiții își vor găsi și ei”, a declarat Cornel Șfaițer la FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera FANATIK SUPERLIGA va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru 13a fi notificat).

Critici dure după Poli Iași - FCSB