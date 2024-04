nu a schimbat rezultatele, giuleştenii fiind la pământ în acest play-off. Varianta cea mai vehiculată pentru banca echipei este cea a lui Marius Şumudică.

Ofertă de ultimă oră din SuperLiga pentru Marius Șumudică: „Există interes!”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, pe care deocamdată nu o ia în considerare, iar în ceea ce priveşte Rapidul, nu a fost contactat de nimeni din club:

“Există interesul unei echipe, dar deocamdată nu am luat-o în calcul. Nu am vorbit cu nimeni de la Rapid, nu am avut discuţii cu absolut nimeni. Au antrenor, domnul Şucu a ieşit public şi a spus că Lobonţ este antrenorul Rapidului până la finalul campionatului.

Îi doresc baftă în continuare, să redreseze corabia, să facă rezultate în ultimele trei meciuri, să ia nişte puncte. Are viitorul lui, e cariera lui. Şi eu am fost antrenor la Rapid când am antrenat doar la Bistriţa.

“Vreau să punem capăt acestor speculaţii, că mă propun, că mă autopropun”

Eu nu am niciun fel de problemă. Vreau să punem capăt acestor speculaţii, că mă propun, că mă autopropun. N-am mai ieşit pe niciun post de televiziune, n-am mai vorbit, am contract cu FANATIK, discutăm despre meciuri.

Dar vreau să scoatem din calcul această ipoteză şi mă refer la Rapid. Nu am discutat cu nimeni de la Rapid, nu am niciun contact de acolo în momentul de faţă, nu m-a căutat Rapidul.

Eu nu caut Rapidul. Dacă Rapidul va avea nevoie de Şumudică, am văzut postarea unui prieten, numărul începe cu 0726, făcea haz de necaz. Ştiu unde să mă găsească. Dar acum nu se pune problema unei colaborări.

“Pe Toni Conceicao nu îl cunosc, îi doresc baftă”

Oamenii de acolo au ales altă variantă şi eu le doresc baftă. Să dea Dumnezeu să ia o decizie ok şi pentru la anul pentru că eu chiar sufăr pentru echipa asta şi nu mi-am ascuns niciodată simpatia.

Încă o dată. În momentul de faţă, nu există nicio discuţie între mine şi Rapid. Pe Toni Conceicao nu îl cunosc, îi doresc baftă. Sunt multe speculaţii, dacă e adevărat, îi doresc mult succes”, a spus Marius Şumudică.

