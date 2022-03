Misteriosul convoi rusesc de lângă Kiev, în atenția serviciilor de informații americane și britanice. Ultimele dezvăluiri

Încă de pe 1 martie, mai multe surse oficiale internaționale, bazate pe imagini din satelit, au vorbit despre un convoi militar rusesc de 65 de km aflat în drum spre Kiev.

Un convoi rusesc de tancuri, vehicule blindate și artilerie remorcată cu o lungime de circa 65 de km se află de câteva zile în deplasare către , potrivit imaginilor din satelit de la Maxar Technologies.

Pentru moment, ucrainenii care luptă să-și apere cel mai importat oraș al țării nu au motive de panică. Atât Pentagonul, cât şi ministerul britanic al Apărării, susţin că acest convoi ”s-a blocat”, iar acest lucru ar putea crea multe probleme pentru armata rusă, informează .

Pe de altă parte, se mai vorbește de un scenariu. E posibil ca să se regrupeze, iar staționarea coloanei de luptă să fie o tactică.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a declarat că în timp ce convoiul și forța mai largă a Rusiei către Kiev ”rămân blocate”, a existat o îngrijorare semnificativă ”că e posibil ca înaintarea să se amâne pentru a putea primi ajutor în orașele care ar putea deveni asediate”.

🇺🇦⚡️🇷🇺Satellite company (MAXAR) releases more footage of Russian convoy near Kyiv, stretching up to 40 miles (64 km)

/Source: MAXAR/

— Rage ❌- WAR (@militaryrage)