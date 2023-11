Coreea de Nord îi trimite mai multe obuze lui Putin decât trimite UE în Ucraina. Kim Jong-un îi depășește pe aliați cu un milion de proiectile

Coreea de Nord îi trimite Rusiei lui lui Putin tone de muniție. Uniunea Europeană nu poate face același lucru pentru Ucraina, în ciuda angajamentelor și în ciuda avansului tehnologic și economic uriașe față de dictatura lui Kim Jong-un. Dar cum se face că Phenianul surclasează blocul comunitar în ceea ce privește furnizarea de obuze de artilerie pentru trupele Kievului?

„Coreea de Nord are o economie de război pe care noi nu o avem”

În cursa pentru înarmare, Coreea de Nord a devansat UE cu un milion de proiectile de artilerie. În ciuda faptului că s-au angajat să sprijine Ucraina cu un milion de obuze în decurs de un an pentru a o ajuta să respingă invazia Rusiei, producătorii de arme din UE nu sunt nici pe departe la nivelul de producție necesar pentru a atinge acest obiectiv până în luna martie anul viitor.

ADVERTISEMENT

„Există, de asemenea, mari îngrijorări, și sunt foarte îngrijorat de producția de muniție”, a declarat premierul estonian Kaja Kallas, care a fost primul care a propus obiectivul de un milion de proiectile de artilerie pentru Ucraina, în marja summitului liderilor UE de săptămâna trecută. „Promisiunea pe care am făcut-o Ucrainei de a livra un milion de proiectile de artilerie este acum depășită”.

Între timp, Coreea de Nord trimite cantități mari de muniție în Rusia. Un deputat sud-coreean consideră că Phenianul a trimis deja un milion de . Serviciul Național de Informații al Coreei de Sud a declarat miercuri, în cadrul unui audit parlamentar cu ușile închise, că țara vecină a efectuat cel puțin zece transferuri de arme către Rusia, începând cu luna august.

ADVERTISEMENT

„Coreea de Nord are o economie de război pe care noi nu o avem”, a declarat Trevor Taylor de la Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI) din Londra. „Dar dacă muniția pe care o furnizează este la standardul de fiabilitate și siguranță la care ar adera europenii, aceasta este o altă întrebare”, a adăugat el, notează .

300.000 de obuze din partea UE

Comisia Europeană a livrat 223.800 de obuze de artilerie Ucrainei începând cu 31 mai, în cadrul unui program de rambursare pentru țările care au fost de acord să își expedieze stocurile către Kiev. Ministrul lituanian de externe, Gabrielius Landsbergis, a transmis recent pe Twitter că livrările din partea țărilor UE se ridică la aproximativ 300.000 de unități. Dar creșterea vitezei pentru a spori livrările către Ucraina se face cu dificultate.

ADVERTISEMENT

Luna trecută, ministrul francez al forțelor armate, Sebastien Lecornu, a declarat că Franța va putea trimite, începând cu 2024, aproximativ 3.000 de proiectile de artilerie de calibrul 155 de milimetri către Kiev în fiecare lună – față de 1.000 în prezent – datorită antreprenorilor din domeniul apărării, precum Nexter și Eurenco, care și-au sporit producția. Cu toate acestea, acest lucru ar însemna totuși doar 36 000 de proiectile pe an din .

Statistic, situație dificilă

Un al ajutorului militar german acordat Ucrainei prezintă, de asemenea, o imagine dezastruoasă: 27.500 de proiectile de calibrul 155 mm planificate sau în curs de execuție pentru livrare și mai puțin de 19.000 de proiectile explozive de calibrul 155 mm, precum și o cantitate nespecificată (dar aproape sigur semnificativ mai mică) de muniție ghidată de precizie de calibrul 155 mm deja livrată – doar o fracțiune din ceea ce Ucraina are nevoie în fiecare lună.

ADVERTISEMENT

„Obiectivul de un milion de proiectile rămâne un obiectiv politic important”, a declarat Peter Stano, un purtător de cuvânt al Comisiei, adăugând că miniștrii vor avea ocazia să revină asupra acestui subiect la o reuniune la Bruxelles, la 14 noiembrie. Un semnal promițător este faptul că șapte țări din UE au comandat muniție prin intermediul noului program de achiziții comune accelerate al Agenției Europene de Apărare (AEA).

„Industria vă va spune întotdeauna că nu este niciodată suficient, dar banii vin”, a declarat Lucie Béraud-Sudreau de la Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm. „Ne confruntăm mereu cu problema decalajului de timp. Guvernele trebuie să întocmească bugete și apoi mai este un an până la emiterea contractelor”.

Kievul trage mai multe proiectile decât Moscova

În ciuda întârzierii livrărilor, Ucraina a devansat pentru prima dată Rusia în ceea ce privește numărul de obuze pe care le lansează pe zi. La începutul invaziei, armata Moscovei trăgea 63.000 de obuze pe zi asupra forțelor ucrainene, față de doar 4.000 de obuze din cealaltă direcție. Dar, începând din octombrie, situația s-a schimbat, Ucraina lansând 9.000 de obuze pe zi față de 7.000 ale Rusiei, au declarat forțele armate ucrainene.

Livrările din Coreea de Nord ar putea ajuta Moscova să recâștige avantajul, adăugându-se la propria producție intensivă. „Rușii încă dețin primul loc în lume în ceea ce privește producția de obuze pe lună – 125.000”, a declarat Petro Chernik, un analist militar ucrainean, adăugând că Statele Unite vor ajunge doar la 80.000 pe lună până în 2025. Dar aliații Ucrainei încearcă să adauge o nouă sursă de producție. Ministrul ucrainean al industriilor strategice, Oleksandr Kamișin, a recunoscut că valorificarea întregii capacități globale existente ar fi „insuficientă” pentru a menține forțele Kievului aprovizionate cu muniție.

Gigantul german din domeniul apărării, Rheinmetall, a cumpărat în august Expal Systems, un producător spaniol de muniție și armament. Achiziția a fost menită să stimuleze producția de muniții a Rheinmetall – în special de obuze de mortier și artilerie, precum și de propulsoare. În octombrie, compania a anunțat două comenzi pentru muniție de artilerie: una pentru „zeci de mii” de obuze de calibrul 155 mm destinate Ucrainei, iar alta pentru peste 150.000 de proiectile de artilerie de calibrul 155 mm, fabricate de Expal.

Ucraina va produce și acasă

Însă, potrivit Rheinmetall, doar câteva zeci de mii vor ajunge în Ucraina până la sfârșitul acestui an, restul urmând să ajungă anul viitor. Ucraina a semnat, de asemenea, un acord cu compania PGZ din Polonia pentru a fabrica în această țară proiectile de calibrul 125 mm pentru tancuri. Ca răspuns, Kievul caută să producă mai multă muniție acasă. În septembrie, Oficiul federal al cartelurilor din Germania a dat undă verde unei societăți mixte între Rheinmetall și compania de stat Ukrainian Defense Industry.

Unul dintre motivele pentru care ținta de un milion de cartușe este atât de departe de a fi atinsă este faptul că țările UE – la insistențele comisarului pentru piața internă Thierry Breton, Germaniei și Franței – nu au fost de acord să includă muniția produsă în afara UE. Dacă nu pot avea acces la fabricile din afara UE, directorii din domeniul apărării spun că au nevoie de contracte pe termen lung pentru a justifica investițiile în noi linii de producție.

Lupte de tip WW1

Eșecul de a răspunde cu aprovizionări războiului din Ucraina cu o creștere rapidă a producției se datorează în parte unei arhitecturi de securitate care datează din timpul Războiului Rece. Planificatorii militari occidentali și-au imaginat că un război cu URSS ar dura doar câteva săptămâni înainte de a fi desfășurate armele nucleare, ceea ce înseamnă că nu se așteptau la genul de lupte prelungite de tipul Primului Război Mondial, care se pot vedea acum în Ucraina.

Atunci când puterile occidentale au intrat în război, au luptat, de asemenea, în conflicte foarte diferite de ceea ce se întâmplă acum în Ucraina. Acțiunea militară a Marii Britanii în Irlanda de Nord, intervențiile franceze în Africa de Vest sau invaziile susținute de SUA în Afganistan și Irak seamănă foarte puțin cu războiul de artilerie grea dintre Rusia și Ucraina.

În condițiile în care presiunea asupra cheltuielilor pentru apărare este predominantă în țările europene membre NATO, iar ministerele sunt precaute în privința costurilor asociate cu menținerea unor depozite pline de obuze care trebuie înlocuite în mod regulat, cheltuielile pentru muniții au scăzut, a declarat Trevor Taylor de la RUSI.

„Armele nu sunt biciclete”

Pentru a înrăutăți situația, multe armate occidentale funcționează cu sisteme de armament diferite, ceea ce crește costurile. Programul de achiziții comune al AEA se aplică la patru platforme de tragere cu proiectile de 155 mm: obuzierele Caesar din Franța, Krab din Polonia, Panzerhaubitze 2000 din Germania și Zuzana din Slovacia.

Șeful comitetului militar al NATO, amiralul olandez Rob Bauer, dorește ca țările să consolideze tehnologia, declarând că costul de fabricare a unui simplu obuz de artilerie a trecut de la 2.000 de euro înainte de atacul Rusiei asupra Ucrainei la 8.000 de euro în prezent, pe măsură ce cererea crește. Bauer a declarat că există cel puțin 14 tipuri diferite de muniție de 155 mm și, pe măsură ce țările își măresc cheltuielile pentru apărare, este logic să se standardizeze concepția lor.

Toate acestea se adaugă la durerile de cap reprezentate de formarea personalului, finanțarea de noi fabrici și birocrația. „Există prea mulți oameni, poate în guverne, dacă nu în ministerele apărării, care cred că poți stimula producția de arme așa cum poți stimula producția de biciclete”, a declarat Taylor. „Pur și simplu nu este cazul”.