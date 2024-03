Cornel Dinicu, prima mişcare pe care a făcut-o după ce a scăpat de arestul la domiciliu. De se s-a reîntors la “Ferma Dacilor”

Imediat ce a scăpat de arestul la domiciliu, vineri după-amiază, Cornel Dinicu s-a reîntors la Ferma Dacilor, locul unde opt persoane şi-au pierdut viaţa în a doua zi de Crăciun a anului trecut. El a participat la o acţiune de plantare în memoria victimelor.

La Ferma Dacilor au fost plantaţi 150 de puieţi de nuc

Acţiunea a fost anunţată pe pagina de Facebook a Fermei Dacilor, unde era solicitată prezenţa a cât mai mulţi oameni.

“Vom planta pe domeniul Ferma Dacilor câteva sute de arbori în amintirea oamenilor dragi şi foarte iubiţi care nu mai sunt printre noi. Dacă rezonaţi cu noi, cu povestea noastră, vă aşteptăm să-i plantăm împreună”, se arăta în anunţ, iar la chemare au răspuns câteva zeci de persoane.

Au fost sădiţi aproximativ 150 de puieţi de nuc, iar printre cei care au participat activ la acţiunea de plantare s-a numărat inclusiv Cornel Dinicu, îmbrăcat într-un tricou pe care scria “Războinic dac”.

“E o bucurie, o plăcere! Dacă pui un pic de dragoste, se prinde! Mulţi oameni sunt răi şi nu vor să mai facem nimic”, au fost cuvintele cu care şi-a însoţit Cornel Dinicu acţiunea de plantare a pomilor.

De asemenea, mai mulţi preoţi au organizat o ceremonie de pomenire a celor decedaţi în , trei dintre morţi fiind copii.

Întrebat dacă are ceva să-şi reproşeze ceva cu privire la acele evenimente, Cornel Dinicu, proaspăt ieşit din arest, a declarat: “Nu am greşit cu nimic! Nu am greşit cu nimic! Zilnic încerc să mă gândesc dacă am greşit cu ceva. Și ziua şi noaptea.

Poate că se duc şi pe pista mâinii criminale, sper ca anchetatorii să îşi facă treaba, să aflăm efectiv ce s-a întâmplat. Să ştiu, dacă am greşit, plătesc!”.​

, şapte victime fiind identificate pe baza probelor ADN, în timp ce una nu a fost găsită. Între cei trei copii care au murit s-a aflat şi Victor Dinicu, fiul lui Cornel Dinicu, un băiat în vârstă de 11 ani.