Corneliu Botgros răspunde acuzațiilor de violență aduse de fosta soție: ”Poate trebuia să fiu mai bărbat, să dau cu pumnul”

Corneliu Botgros răspunde acuzațiilor fostei lui soții, Adriana Ochișanu, potrivit cărora a agresat-o fizic și verbal. Violonistul se apără.

Corneliu Botgros răspunde acuzațiilor de violență față de fosta soție

”Ești o c****a, o prostituată! Închide botul, oaie”, sunt printre adresările pe care le-ar fi avut Corneliu Botgros față de Adriana Ochișanu.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu pentru Unica Moldova, violonistul a precizat că a dat uitării trecutul, mai ales căsnicia trecută. De altfel, nu vede cu ochi buni faptul că Adriana Ochișanu face dezvăluiri despre el.

”Eu incerc sa evit ceea ce tine de fosta casatorie, fosta mea sotie. Eu sunt impacat cu ceea ce s-a intamplat, am depasit acel moment. Uneori, in viata, joaca foarte mult rolul intamplarea. Nu trebuie sa se intample ceva neobisnuit care sa sparga o casatorie. Sunt intamplari, maruntaie care se aduna si sparg casatoria. Nu e de vina Cornel sau Adriana, sunt intamplari nefericite.

ADVERTISEMENT

Eu nu mai sunt suparat pe Adriana. Primii doi, trei ani au fost, dar cand un om cade jos, in loc sa-i dai o mana de ajutor, ce facem, il barfim si il judecam? Eu am depasit acest subiect, incerc sa evit discutia, dar daca sunt intrebat, prefer sa tin doar amintirile frumoase. Intr-o viata de cuplu de 17 ani, nu poti sa spui ca a fost doar rau”, a spus Corneliu Botgros pentru Unica Moldova, potrivit

Corneliu Botgros, despre fosta lui soție: ”Cred că i-am dat prea multă libertate”

Deși Adriana Ochișanu a mai precizat că artistul a ținut-o din scurt, pe lângă violență, acesta neagă, afirmând că i-a oferit prea multă libertate femeii și că ar fi trebuit să fie ”mai cu pumnul în masă”.

ADVERTISEMENT

”Poate ar fi trebuit sa fiu mai barbat in familie, cu cuvantul, mai cu pumnul in masa… asa ma gandesc. Nu am fost sever, strict, probabil trebuia sa fiu putin mai cu caracter.

Cred ca i-am dat prea multa libertate, si asta e o scapare de-a mea.” a mai relatat Corneliu Botgros.

ADVERTISEMENT

Corneliu Botgros, fiul lui Nicolae Botgros, . Totul, după un mariaj de 17 ani cu Adriana Ochisanu.