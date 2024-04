Coșmarul trăit de fostul patron al Rapidului la meciul cu U Craiova: „Nu-mi revin! Am plecat bolnav de la stadion!”

Nicolae Cristescu a fost invitatul lui Cristi Coste la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, unde a discutat despre Rapid. Emisiunea este live pe website în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30.

Tristețe mare în Giulești după meci

Nicolae Cristescu a spus că Rapid a avut o cădere incredibilă, dar nu are nicio explicație pentru . Fostul patron din Giulești a fost șocat de rezultat, care l-a afectat asemenea patronului Rapidului, Dan Sucu.

ADVERTISEMENT

„Nu îmi revin deloc, aseară am plecat bolnav de la stadion. Eram cu ăla mic în mașină, mă tot întreba ce am, n-am scos niciun cuvânt. Am ajuns acasă, soția știind ce s-a întâmplat, că a văzut meciul la televizor, n-a scos niciun cuvânt. Nu îmi revin.

Fără cuvinte, n-am nicio explicație logică, îmi pare extrem de rău de domnul Sucu, să bagi atâția bani și să nu ai performanțele la care te așteptai. Erau normale, erau obligatorii la câți bani s-au investit și ce condiții.

ADVERTISEMENT

Este cea mai bine plătită echipă din prima ligă, salariile la zi, ai toate condițiile. N-am nicio explicație logică. La ultimele meciuri, care n-am avut nicio explicație, nu mă gândeam că o să o să își revină. Mai ales după jocul ăsta, în proporție de 70% mă gândeam că o să piardă.

Înainte de meci am vorbit cu Sucu. Ce să mai vorbești după, înțeleg perfect starea prin care trece. În primul și primul rând, în afară de echipă, îmi pare rău de Dan Sucu“, a spus Nicolae Cristescu, în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

Rapid, cădere inexplicabilă pentru Nicolae Cristescu

De asemenea, fostul patron al Rapidului a spus că nu înțelege cauza căderii, deși valoarea nu este problema. Nicolae Cristescu a lăudat condițiile din Giulești, care nu sunt întoarse cu rezultate pe măsură. Conducerea Rapidului este pe un butoi cu pulbere, .

„E ultima cădere la care mă așteptăm. Din păcate investițiile care s-au făcut, de bunul simț și caracterul domnului Sucu, care din punctul meu de vedere n-are absolut nicio vină. Și-a făcut datoria de finanțator și patron al echipei. A investit, a creat toate condițiile.

ADVERTISEMENT

Nu cred că mai este o echipă în prima liga care să aibă condițiile Rapidului. Un super stadion, o galerie superbă, un patron care este devotat 100% și a investit fără limite și a creat o echipă fantastică. Sunt jucători de valoare, uitați-vă pe banca de rezerve. Nu trebuie să fii profesionist, toate rezervele sunt de aceeași valoare cu titularii.

Ar avea loc în orice echipă din prima ligă. Totuși, nu dau randament. După meciul cu FCSB, după 4-0, eram la 4 puncte față de ei, dădusem toate declarațiile că Rapid va fi campioană. De atunci a mai luat un singur punct, tot cu FCSB. Pierzi 4 meciuri acasă, e incredibil“, a mai spus Nicolae Cristescu.

Coșmarul trăit de fostul patron al Rapidului la meciul cu U Craiova