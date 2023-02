Prezentatorul Exatlon, Cosmin Cernat, vorbește despre meserie, soție și viața din Canada: „Am foarte multe dileme”

Cosmin Cernat a făcut câteva confesiuni în premieră despre omul din spatele camerelor de luat vederi și despre relația specială pe care o are cu soția sa, Mădălina, respectată producătoare de televiziune.

Prezentatorul Exatlon, Cosmin Cernat, dezvăluiri despre soția și fiicele sale

Prezentatorul emisiunii „Invitatul de la 12” de la Radio Impuls a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK în care a vorbit, printre altele, despre munca în televiziune și radio, dar și ce îl scoate din sărite, care sunt lucrurile care nu îi fac plăcere vizavi de lumea din jurul său.

Omul de radio a spus, de asemenea, că nu îi lipsește Canada, dar duce dorul anumitor prieteni pe care și i-a făcut acolo. show-ul care a precedat Survivor România la Kanal D, a încercat să o ia de la zero în , alături de soția sa, însă dorul de România a fost mai puternic.

„Profesia mea nu a fost niciodată stresantă”

Bună, Cosmin! Care mai e atmosfera la radio?

– Mă simt foarte bine la radio și indiferent de ce proiecte mi s-ar ivi în televiziune, la această emisiune pe care o prezint, “Invitatul de 12”, de la Radio Impuls nu aș simți să renunț vreodată. Colegii mei sunt extraordinari, atmosfera e una extrem de relaxată, asta sunt convins că simt și invitații mei din emisiune, dar și ascultătorii Radio Impuls. Ne dorim ca prin “Invitatul de 12” să le oferim celor care ne ascultă, în fiecare duminica, de la ora 12:00, un dialog plăcut, cu informații inedite despre invitat, ceva cu care să rămânem și să ne aducă o stare bună, de relaxare, ca pentru weekend.

Care e cea mai importantă parte din pregătirea emisiunii tale?

– Documentarea. Este importantă pentru orice interviu. Cum spuneam emisiunea, Invitatul de 12 de la Radio Impuls este una relaxată, de weekend, dar se bazează pe informații pe care le accesăm pentru a crea cadrul discuției; evident că documentarea este extrem de importantă. Din punctul meu de vedere, este o emisiune de stare, invitații vorbesc despre ei și apreciază foarte mult emisiunea pentru că pot spune ceea ce simt ei, despre așa cum sunt ei în viața de zi cu zi.

Ce consideri că nu știu oamenii despre munca în televiziune și radio și ar trebui să cunoască? E adevărat că sunt două joburi stresante?

– Sunt foarte multe lucruri pe care oamenii probabil nu le cunosc, privind din exterior un produs finit. Din punctul meu de vedere nu sunt joburi stresante. Asta și pentru că iubesc ceea ce fac. Poate doar dacă ești jurnalist de război sau dacă lucrezi într-o redacție mare de știri, în “foc continuu” atunci, da, este vorba despre un stres. Dar pentru mine, profesia mea nu a fost niciodată stresantă.

Soția lui îi spune când nu face bine ceva: „Mi se pare firesc să fie așa”

Ai vrut vreodată să renunți la ce faci? Ai muncit din greu și ai avut tot felul de proiecte pe mână: de la emisiuni de divertisment până la sport… Au fost situații când ai vrut să renunți definitiv la lumea asta?

– Tot ce am obținut, din 1994, de când am intrat în presă, până acum, a fost prin muncă, mie nu îmi place să vorbesc despre cât am muncit, evident că este vorba de multă muncă, dedicare, chiar sacrificii. Asta cu siguranță am făcut-o, fie că a fost vorba despre divertisment sau despre comentarii sportive. Nu m-am gândit niciodată să renunț, trăiesc în lumea asta cu bucurie, iar la anul fac 30 de ani de muncă în acest domeniu.

Știm că soției tale nu îi place să apară pe sticlă, însă ți-a dat vreodată sfaturi despre ce ar trebui să faci tu când apari pe sticlă? Vorbiți despre meseriile voastre acasă?

– Soția mea este un producător respectat de televiziune, nu prea vorbim despre prestațiile mele la radio sau TV decât arareori. Îmi spune, într-adevăr, ce consideră că nu fac bine și mi se pare firesc să fie așa. Mai povestim pe acasă ce se întâmplă în media, dar destul de rar. Fiind amândoi pasionați de tenis, vorbim mult despre Nadal, Federer, dar și despre noua generație de jucători de tenis. Mai povestim, iarăși, despre ce ne mai place nouă, cinematografie și teatru.

„Nu cred că sunt tată de fete, eu cred că am fost un fel de bunic pentru copiii mei”

Care este cea mai mare dilemă a ta? Există vreo întrebare care îți dă bătăi de cap?

– La respectabila vârstă pe care o am legat de dileme, am foarte multe dileme, foarte multe întrebări ale mele pentru mine, dar ele rămân așa. Sau, dacă privesc din alt unghi nu mai am nicio dilemă și nicio problemă, vorba tatălui meu, și merg înainte; ținând cont de lumea în care ne învârtim, deși poate sună ca un clișeu, mă bucur pur și simplu și când ninge și când e soare afară; asta fac de ani de zile. Și cred că așa ar trebui să fie, să ne bucurăm de fiecare zi.

Cum te descrii ca tată de fete și care e relația cu fiicele tale? Cum vezi impactul social-media asupra tinerilor, dependența de tehnologie?

– Eu nu cred că sunt tată de fete, eu cred că am fost un fel de bunic pentru copiii mei… Cei foarte apropiați mie știu că iubesc copiii foarte mult și mă comport ca atare. Legat de impactul social media asupra tinerilor și de dependența de tehnologie, aici discuția este lungă; din punctul meu de vedere, totul trebuie să plece de la părinți, de la felul în care copiilor li se explică foarte clar, cu subiect și predicat, că tehnologia e bună, că avem nevoie de ea, că ne face viață mai ușoară. Și că trebuie să se ferească de ea în exces. De asemenea, e greu de înotat, de trăit în marea asta de informații care nu pot fi verificate. Dacă reușești să îți găsești echilibrul, e ok, dar e mult de lucru în direcția asta…

Cât de mult îi seamănă fetele: „Cea mare e la fel de organizată. Maia își dorește să devină medic veterinar”

Ce consideri că au moștenit fetele tale de la fiecare din părinți?

– Cred că cea mare (Ayana) este la fel de organizată ca și mine și trebuie să știe ce se întâmplă într-o zi, într-o săptămână, pe termen lung, iar Maiei îi place partea aceasta, nu neapărat artistica, ci să viziteze muzee, să citească… Își dorește să devină medic veterinar, tocmai asta discutam recent.

Îți lipsește Canada? Ce ai descoperit în Canada și ar fi bine să se regăsească și în societatea noastră?

– Nu îmi lipsește Canada, ci îmi lipsesc oamenii de acolo, comunitatea de români extraordinară și de fiecare dată când am ocazia le mulțumesc tuturor celor de acolo. Niște oameni minunați. În rest, nu pot să spun că îmi lipsește ceva din Canada. Poate, să zicem, apropos de o comparația intre cele două societăți, poate organizarea de acolo și procedurile, deși pentru toată lumea Canada pare ca un vis, este o țară birocratică, dar ca organizare este o țară care funcționează foarte bine. Asta cred că ar putea să se regăsească mai bine în societatea românească.

Primii bani i-a câștigat în 1994, de la un ziar: „Eram foarte fericit că nu îi mai cer tatălui meu”

Ce amintiri te leagă de emisiunea „Ploaia de stele”? A fost, practic, primul mare show al transformărilor din România. Există vreun secret despre această producție pe care poți să ni-l dezvălui azi?

– Poate ar trebui să scriu o carte la un moment dat. A fost o emisiune care a schimbat istoria televiziunilor din România, și acum sunt copiii care îmi sar de gât, artiști foarte cunoscuți care au fost acolo când erau mici, mă bucur când povestim despre ce a fost atunci. A fost o emisiune bine făcută, de la decor, grafică, lumină, scenariu, s-au respectat doar principiile care ar trebui să se respecte în show-urile mari de televiziune.

La ce vârstă ai câștigat primii tăi bani și din ce? Îți mai amintești ce ai făcut cu primii bănuți când ai devenit independent financiar?

– În 1994, când m-am angajat la ziarul Dimineața. Nu erau mulți, erau foarte puțini, nu mi-am cumpărat nimic din banii aceia. Dar eram foarte fericit că am bănuții mei și nu îi mai cer tatălui meu și mamei mele.

„Fac o selecție atentă a oamenilor cu care intru în contact”

Care sunt lucrurile care te scot din sărite? Ce nu accepți sub nicio formă din partea oamenilor?

– Îmi place să cred despre mine că sunt un om liniștit și așezat. În lumea în care trăim, este greu să nu te scoată cineva sau ceva din sărite. Ca mare parte dintre noi, fac o selecție atentă a oamenilor cu care intru în contact. Plus că nu îmi place să vorbesc prea mult despre asta, despre cum sunt oamenii sau cum e lumea. Lumea e așa cum e, și noi facem parte din ea, și trebuie să trăim aici. Dar avem în egală măsură și libertatea de a ne retrage la țară și a contempla munții sau râurile noastre frumoase.

Care sunt planurile tale pentru acest an? Există ceva ce nu ai făcut niciodată și ai vrea să realizezi în acest an?

– Îmi doresc să stau cât mai mult cu tatăl meu. Să fiu disponibil mai mereu pentru copiii mei, pentru că au crescut și acum e momentul în care eu trebuie să fiu disponibil să mă văd cu ei atunci când pot ei și le permite programul lor. În rest, sănătate, să pot să îmi joc și tenisul liniștit și să stau cu ai mei.