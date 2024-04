Cosmina Adam, însărcinată pentru prima oară. Vedeta e în culmea fericirii: ”Nimic mai frumos pe lumea asta”

Cosmina Adam este însărcinată pentru prima oară. La doar câteva luni de la nuntă, vedeta a confirmat faptul că se pregătește să devină mamă. De asemenea, ea a publicat și câteva imagini cu burtica de gravidă.

Cosmina Adam, însărcinată pentru prima oară

Cosmina Adam s-a retras din lumina reflectoarelor de ceva timp. Ulterior, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată în viața sa. Fosta asistentă de la Acces Direct și cântăreață de muzică populară s-a căsătorit în toamna anului trecut.

ADVERTISEMENT

Cununia civilă și cea religioasă au avut loc într-un cadru de vis. Iar o mulțime de nume celebre, , au participat la marele eveniment. Nu a durat mult, iar veștile bune au început să curgă.

Cosmina Adam a anunțat că este însărcinată. Se pare că la scurt timp de la nuntă, ea și soțul ei au aflat că vor deveni părinți pentru prima oară. Chiar și așa, aceasta a preferat să țină totul doar pentru ea.

ADVERTISEMENT

Mesajul postat de vedetă

Astfel, de abia 7 luni mai târziu, Cosmina Adam a făcut publică informația. Vedeta a publicat un mesaj emoționant pe contul de socializare. Se pare că ambii parteneri au vrut să se bucure de această perioadă, departe de ochii curioșilor.

Cosmina Adam confirmă faptul că în luna noiembrie . Iar perioada care a urmat a fost una cu adevărat deosebită. Totodată, vedeta i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru tot ceea ce i-a oferit până acum.

ADVERTISEMENT

„În noiembrie am aflat această veste minunată ce nu se compară cu nimic mai frumos pe lumea asta. Dragă noiembrie, clar ești luna noastră, te vom ține minte toată viața: zilele noastre de naștere, nunta noastră și vestea ca vom fi părinți.

Nu putem descrie în cuvinte ce an frumos am avut noi și prin câte stări frumoase am trecut și trecem în continuare! Mulțumim, Doamne, că ne-ai dat atâta bucurie!

ADVERTISEMENT

Minunea noastră, te așteptăm din primele clipe în care mami și tati s-au cunoscut. Ești cel mai frumos dar ce poate exista pe pământ și abia așteptăm să te mirosim, să te ținem în brațe și să ne iubiiiiiim mult!”, a scris Cosmina Adam, pe Instagram, unde a publicat și imagini cu burtica de gravidă.