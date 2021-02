Cozmin Gusă candidează pentru al doilea mandat ca preşedinte al Federaţiei Române de Judo: “75% sunt cu mine”

Cozmin Gusă candidează pentru al doilea mandat ca preşedinte al Federaţiei Române de Judo (FRJ), iar alegerile sunt programate pentru 24 februarie 2021. Cu 12 zile înainte de scrutin, actualul şef al FRJ este sigur că va obţine o nouă victorie.

Preşedinte al FRJ din 2017, Cozmin Guşă se pregăteşte pentru al doilea mandat, după cel obţinut în primăvara lui 2017, şi a anunţat că mai are lucruri de rezolvat. Cu toate acestea, actualul preşedinte a susţinut că Federaţia a ajuns să nu mai aibă nicio datorie şi proiectele implementate decurg aşa cum trebuie.

Cozmin Guşă, aproape de al doilea mandat ca preşedinte al Federaţiei Române de Judo

“Federaţia era varză, pusă pe butuci din nefericire de Florin Lascău. Datorii, lotul de seniori desfiinţat… A fost un dezastru în 2016-2017. Reultate zero la Olimpiadă. Şi la ora asta Federaţia nu are nicio datorie, toate proiectele merg ca la carte, echipa este consolidată şi o să facem ce n-am apucat să facem. Am făcut multe, dar sunt şi multe pe care n-am reuşit să le facem şi le vom face la acesta al doilea mandat.

Concurenţa pentru alegerile din 24 februarie este constituită dintr-un vechi şi simpatic arbitru, fost şef al arbitrilor din România, care este nemulţumit de faptul că n-am fost mai dur la federaţie, că nu i-am “belit”, pe româneşte, mai tare pe ăia care au făcut prostii şi dintr-o echipă în spatele căreia se află amicul meu Florin Lascău, cel care a dat chix cu preşedinţia federaţiei, contribuind şi eu la aducerea lui la federaţie. Sunt şi eu vinovat într-un fel de dezastrul pe care l-a provocat Florin Daniel Lascău acolo.”, a declarat Cozmin Guşă la Look Sport.

“Nu e viaţă simplă în sport şi momentele de satisfacţie sunt reduse”

Cu mai puţin de două săptămâni înainte de alegerile de la Federaţia Română de Judo, Cozmin Guşă a făcut un bilanţ şi este sigur că în jur de 75% dintre votanţi sunt alături de el. Dezbaterile de idei au început deja, iar actualul preşedinte al FRJ este sigur că aceste discuţii vor aduce un câştig pentru judoul românesc.

“Acum, dacă mă întrebaţi, scorul, că trebuie să ştim scorul. La ora asta, dintre cei 200 care votează sunt cam 75% cu mine şi 25% cu ceilalţi doi candidaţi cărora le urez însă mult succes. Din dezbaterea asta de idei pe care am organizat-o începând din această săptămână, pe forumul federaţiei, totul transparent, judoul românesc va avea de câştigat şi nu vom avea scandaluri publice.

Pe cât posibil am încercat să ţin aceste scandaluri publice pentru că astea omoară sportul, eticheta, marketingul, sponsorizarea. Lucruri pe care e greu să le pricepi dacă nu tragi la galere cum trag toţi antrenorii, sportivii.

Nu e viaţă simplă în sport şi momentele de satisfacţie sunt reduse şi în afară de fotbal nici banii nu sunt prea mulţi. Rămâne gloria. Nu cred că am făcut greşeli, dar am restanţe.

Am câteva restanţe pe care nu le-am putut duce la capăt din probleme de finanţare sau din pricina bazei de selecţie extrem de redusă”, a mai spus Cozmin Guşă pentru sursa citată.

