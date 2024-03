Creaturile uriașe din apele Prutului. Au chiar și 150 de kilograme: “Scafandrii ar fi cerut cușcă de frica lor”

Prutul este unul dintre cele mai mari râuri care curg pe teritoriul României. O mare pate a râului reprezintă granița dintre România și Republica Moldova, respectiv Ucraina. Iar apa lui, în multe locuri de o adâncime considerabilă, ascunde creaturi uriașe.

Ce creaturi uriașe se ascund în râul Prut

În zona județului Botoșani, râul Prut ascunde în adâncurile sale. Localnicii vorbesc de pești de dimensiuni fantastice mai ales în zona lacului de acumulare de la Stânca-Costești. Acolo, spun oamenii, ar fi somni de talie foarte mare.

„Sunt niște animale acolo care-ți dau fiori. Am văzut odată niște pescari au scos un somn și l-au pus pe toată lungimea unei Dacii. Era de la capotă până la portbagaj. Odată, când mergeam cu barca pe Prut, am văzut cum se ridică spinarea unui somn din ăsta la suprafața apei. Am înlemnit. Ne-am dus imediat la mal”, spune un sătean, conform .

Culmea, nu sunt povești pescărești. Nu de altceva, dar, susține sursa citată, mărturiile localnicilor sunt confirmate de specialiști. Mai exact, cei de la Asociația Vânătorilor și Pescarilor susțin că au fost extrase exemplare care depășesc doi metri lungime și 90 de kilograme.

„Sunt adevărați monștri pe Prut, dar și pe Siret. Sunt somni de dimensiuni impresionante. Știm asta din fișele de capturi depuse de pescari. Numai anul trecut s-au prins somni de aproximativ 90 de kilograme”, confirmă Cosmin Humelnicu, președinte AJVPS Botoșani, citat de Adevărul.

Unii somni din Prut au băgat spaima în scafandri

Peștii de dimensiuni uriașe, în speță somnii din Prut, au reușit să îi sperie și pe scafandrii experimentați care lucrau în zonă. Ba chiar aceștia, de teama creaturilor care stăpânesc adâncurile râului, au cerut protecție suplimentară.

„S-au băgat în apă scafandrii să facă niște lucrări la baraj. Când au ieșit din apă erau speriați și au spus că nu mai intră până nu li se asigură o cușcă. Văzuseră ditamai somnii”, povestește, conform sursei citate, un alt localnic.

Cu toate acestea, deși , specialiștii susțin că somnul nu atacă omul. Chiar dacă este un pește răpitor care preferă adâncimile mari, ei se hrănesc în principal cu pești mai mici, raci și broaște. Cu toate acestea, sunt cazuri în care somnii uriași mănâncă și păsări de apă, precum rațele sălbatice, dar și mamifere mici.

Conform specialiștilor, somnul populează râurile, bălțile, lacurile și fluviile mai ales din Europa Centrală și de Est, dar și din Asia de Vest. Cele mai mari exemplare depășesc trei metri și greutatea de 150-170 de kilograme.

De asemenea, somnul este un pește cu o speranță de viață îndelungată, existând exemplare care au trăit chiar și 80 de ani. Somnul este unul dintre peștii favoriți pentru a fi gătiți. Cu toate acestea, icrele lor nu sunt recomandate consumului, fiind toxice.