Criminalul sadic din parcul Făget a fost condamnat. În 2019 el a ucis fără milă doi oameni căsătoriți. ”Mă gândesc rău şi se întâmplă rău”

Criminalul sadic, care a ucis doi oameni în 2019 în parcul Făget, a fost condamnat de Tribunalul Timiş.

Ionel Boldea a luat cu bestialitate două vieți. Crima a îngrozit toată țara. El a atacat o familie într-un parc și a omorât un bărbat și pe soția acestuia. Ulterior, a agresat mai multe persoane în aceeși zi.

După ce a fost prins, bărbatul le-a declarat liniștit poliţiştilor că a comis crima din cauza unei icoane. Apoi, Boldea i-a ameninţat pe oamenii legii: „Nu mă agresa că mă gândesc rău şi se întâmplă rău. Te rog nu insista”.

Criminalul din Făget a fost condamnat la 30 de ani de închisoare

Sentința dată de Tribunalul Timiş este de 31 de ani şi patru luni de închisoare, dar bărbatul va executa efectiv 30 de ani. Acesta este maximul prevăzut de lege.

Sentinţa nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Timişoara.

În vara lui 2019, Boldea a omorât doi oameni căsătoriți într-un parc.

„Autorul a părăsit locul faptei, îndreptându-se spre localitatea Temereşti cu bicicleta, de unde ar fi sustras o maşină, cu care, ulterior a lovit o persoană. În drum spre această localitate, acesta ar mai fi agresat fizic alte trei persoane (două femei şi un bărbat)”, a transmis Poliţia la data crimei.

Criminalul a fost prins după aproape 24 de ore în apropierea locuinţei sale din satul Bichigi. Bărbatul nu a opus rezistenţă şi s-a lăsat arestat. O filmare realizată imediat după prinderea lui Boldea indică probleme psihice grave.

„Icoana care m-a scos afară din casă la şase dimineaţa….O icoană de argint m-a scos afară din casă şi m-a făcut să fac unele lucruri cu o forţă inumană. Am dat cu piciorul am spart capul unei femei. Am spart capul unui om. Mi s-a promis faptul…. La şase dimineaţa să mă scoată o icoană de pe cearceaf…Clopote. Icoana efectiv m-a luat după ea”, a afirmat criminalul.

