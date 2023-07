Cristea și Cîrjan, gafe colosale în Rapid – FC Botoșani. Cum au comis-o giuleștenii

În minutul 50, fundașul giuleștenilor a făcut o preluare greșită, moment în care Victor Dican a recuperat mingea și a avansat spre poarta rapidiștilor, încercând să trimită o pasă în care spre Mihai Roman, dar pasa nu a fost bună, însă în cele din urmă Virgile Pinson a ajuns la balon și a șutat fără speranțe pentru Horațiu Moldovan.

Cristea și Cîrjan, gafe colosale în Rapid – FC Botoșani

Iulian Cristea a făcut o gafă decisivă în duelul dintre preluând greșit o minge și fiind deposedat de către Victor Dican, iar moldovenii au reușit să egaleze.

Lanțul greșelilor a continuat pentru Rapid, iar corect la mijlocul terenului, moment în care moldovenii au pornit pe contraatac, iar Eduard Florescu a reușit să înscrie cu un șut de la marginea careului.

Mai mult decât atât, șutul lui Eduard Florescu a fost deviat în poartă de către Răzvan Oaidă, Horațiu Moldovan fiind vizibil surprins de traiectoria pe care a luat-o mingea.

Iulian Cristea visează să ia titlul cu Rapid

despre obiectivul pe care și l-a pus în momentul în care a ajuns la Rapid, iar acesta a spus că vrea să devină campion încă din primul an cu giuleștenii:

„Am ales Rapidul pentru că este o echipă de tradiție, ne vom bate sus, la cupele europene. E normal să se dorească mult mai mult, să crească obiectivul de la an la an. Sper să fim direct campioni, din primul an.

Sunt Săpun, Grig, Paul, tânărul Ignat, care este de perspectivă. Este o competiție bună, e bine. Îmi doresc să joc, de asta am și semnat acum, pentru a prinde pregătirea cu Rapid și a fi la 100%”.

„Sper ca fanii să mă accepte, să fiu evaluat după ce fac aici, nu după trecutul meu. Meciul cu FCSB va fi un simplu meci pentru mine, trebuie doar să obținem 3 puncte.

Discutasem de mult cu Pintii și domnul MM, le-am spus că vreau să joc. Veneam după o accidentare și îmi doream foarte mult să joc. Mai bine că a fost așa”, a mai spus Iulian Cristea.