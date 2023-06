Iulian Cristea vrea să dea lovitura cu Rapid: “Direct campioni!” Ce spune despre derby-ul cu foştii colegi de la FCSB

Jucătorii Rapidului s-au reunit miercuri, iar printre cei prezenţi s-a numărat şi Iulian Cristea, FANATIK. Noul fundaş central al formaţiei lui Adrian Mutu a oferit câteva declaraţii şi a vorbit despre obiectivul pe care îl are pentru sezonul viitor.

Iulian Cristea vrea titlul cu Rapid încă din primul sezon

Plecat de la FCSB, după ce Gigi Becali l-a trecut pe lista neagră, Iulian Cristea vrea să câştige titlul cu Rapid încă din primul sezon. Fundaşul de 28 de ani va avea parte de o concurenţă puternică în defensivă şi este pregătit să lupte pentru locul său în primul “11”.

ADVERTISEMENT

“Am ales Rapidul pentru că este o echipă de tradiție, ne vom bate sus, la cupele europene. E normal să se dorească mult mai mult, să crească obiectivul de la an la an. Sper să fim direct campioni, din primul an.

Sunt Săpun, Grig, Paul, tânărul Ignat, care este de perspectivă. Este o competiție bună, e bine. Îmi doresc să joc, de asta am și semnat acum, pentru a prinde pregătirea cu Rapid și a fi la 100%”, a spus Iulian Cristea, jucător al cărui .

ADVERTISEMENT

Cum va trăi Iulian Cristea derby-ul cu FCSB şi ce spune despre plecarea de la echipa lui Gigi Becali

Iulian Cristea a vorbit şi despre felul cum speră ca fanii Rapidului să-l primească, după cele patru sezoane petrecut la FCSB, rivală a giuleştenilor. În plus, jucătorul a explicat şi motivul plecării de la echipa “roş-albastră”.

“Sper ca fanii să mă accepte, să fiu evaluat după ce fac aici, nu după trecutul meu. Meciul cu FCSB va fi un simplu meci pentru mine, trebuie doar să obținem 3 puncte.

ADVERTISEMENT

Discutasem de mult cu Pintii și domnul MM, le-am spus că vreau să joc. Veneam după o accidentare și îmi doream foarte mult să joc. Mai bine că a fost așa”, a mai declarat Iulian Cristea.

Iulian Cristea vrea să revină la echipa naţională

Cu patru selecţii la echipa naţională a României, Iulian Cristea speră să revină cât mai repede sub tricolor. Fundaşul de 28 de ani s-a accidentat grav în înfrângerea de la Podgorica, 0-2 cu Muntenegru, din Liga Naţiunilor, meci jucat în vara anului trecut, şi a stat pe tuşă până în februarie 2023.

ADVERTISEMENT

“Mă gândesc la națională, e normal. Sper să revin în cel mai scurt timp. Asta depinde de mine și de evoluțiile mele”, a conchis Iulian Cristea, care în sezonul recent încheiat a jucat 14 meciuri pentru FCSB.