Cristi Chivu, despre problemele echipei naționale: „Trebuie să avem răbdare vreo două calificări! Să ne detașăm de trecut”

Antrenorul lui Inter Primavera este de părere că lumea trebuie să se detașeze de ceea ce reprezenta naționala României în trecut și să privească în prezent.

Cristi Chivu a vorbit despre problemele echipei naționale

despre problemele echipei naționalei și a explicat ce ar trebui să se schimbe pentru ca România să obțină din nou performanțe în fotbal:

„Bine n-am ajuns, speranță mai avem, trăim cu ea. Trebuie să ne detașăm de trecut, pentru a trăi în prezent.

De la pregătirea jucătorilor la pregătirea antrenorilor, trebuie să avem grijă mai mare. Din păcate, noi vrem tot timpul rezultatele pe loc. Dezamăgirea e mare când nu ne-am mai calificat la un turneu final de ceva timp”.

„Trebuie să credem în continuare, să schimbăm ceva, să așteptăm, să avem răbdare vreo două calificări, să creștem jucătorii tineri mult mai bine și să sperăm că vom găsi echilibrul necesar pentru a avea rezultate.

N-am primit felicitări de la FRF (n.r. – pentru titlul obţinut cu juniorii lui Inter), nici nu aștept. Eu am fost în tabăra adversă și am fost ciuruit (n.r. – trimitere la discursul lui Răzvan Burleanu, după alegerile câştigate în faţa lui Ionuţ Lupescu)”, a mai spus Cristi Chivu, la TV .

„Îmi doresc să antrenez în Serie A!”

și a dezvăluit că a avut oferte de a deveni antrenorul unor echipe de fotbal din România, însă dorința lui rămâne să ajungă să antreneze în Serie A.

„Eu vrea să fiu antrenor, nu mai vreau biroul. Îmi doresc să reușesc aici (n.r. – la Inter), asta e ambiția mea. Au încercat oameni din fotbal mult mai experimentați să ajute, dar senzația mea e că nu prea vrea nimeni să asculte.

Am primit oferte și din România în ultimii ani, am refuzat, am prins un drum aici și vreau să-l continui. Acum, îmi doresc să ajung să antrenez în Serie A”, a mai spus fostul căpitan al echipei naționale.

