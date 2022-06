Cristi Chivu, interviu savuros pentru site-ul lui Inter: „Eu şi Dejan Stankovic eram ‘ţiganii’ adevăraţi!”. Video

a câștigat cu Inter Milano campionatul italian la nivel de Under-19, iar fostul căpitan al naționalei a oferit un amplu interviu pentru site-ul oficial al clubului.

Cristi Chivu a mărturisit că s-a acomodat imediat în Italia după transferul de la Ajax la AS Roma: „Noi, românii, suntem un popor latin. Când am ajuns de la Roma a fost ca și cum m-aș fi întors acasă!”.

Chivu a vorbit apoi despre prietenia extraordinară cu Dejan Stankovic, unul dintre cei mai emblematici jucători ai lui Inter, fostul său rival de la Roma: „Dejan a fost fratele meu mai mare. El era la Lazio si eu la Roma. Apoi am venit amândoi la Inter, destinele noastre s-au unit. Am legat o prietenie extraordinară. Îl cunoaștem doar ca adversari, dar ne-am respectat întotdeauna pe teren. Am legat o prietenie foarte frumoasă cu Dejan Stankovic.

E un băiat extraordinar. Pentru mine e ca un frate. Marco Materazzi, Goran Pandev, Wesley Snijder. Un grup de „țigani”, dar „țiganii” adevărați eram eu și Dejan Stankovic. Veneam din Serbia și România”.

Fostul fundaș central al lui Inter Milano a dezvăluit că este foarte atașat de sârbi: „Sunt născut la Reșița, nu e departe de Belgrad. Sunt un mare admirator al poporului sârb, al spiritului, al sângelui sârbesc!”, a declarat Cristi Chivu, în cadrul unui interviu pentru Inter Milano.

Cristi Chivu, mândru de ce a reușit ca antrenor al lui Inter U19: „E o satisfacție uriașă”

Cristi Chivu a vorbit despre secretul succesului său la Inter, iar fostul mare jucător a promovat mulți tineri la echipă: „E o satisfacţie uriaşă, mă bucur pentru băieți. Cu grupa 2003 am început împreună o călătorie în urmă cu doi ani, care a fost apoi întreruptă de pandemie. Anul trecut ne-am oprit în semifinale cu Under 18. Dar mereu am muncit din greu. Astăzi, acești băieți au vrut să-şi îndeplinească visul şi să scrie istorie. Sunt cu adevărat fericit.

Am avut caracter, în momentele dificile am scos mereu ceva în plus. Astăzi nu a fost ușor să răsturnăm jocul, ne-am păstrat calmul. Am terminat jocul cu fotbalişti 2005 pe teren. Asta ne oferă multă speranţă pentru viitor. Felicit staff-ul şi toți oamenii care ne-au fost aproape zi de zi în acești doi ani atât de complicati. Clubul și tot sectorul de tineret lucrează cel mai bine. Băieții de aici devin din ce în ce mai buni!”.

Chivu i-a „fermecat” pe șefii lui Inter Milano: „Băieții au fost conduși într-o manieră impecabilă de antrenorul nostru”

Conducerea clubului Inter Milano este extrem de mulțumită de performanțele lui Cristi Chivu și au decis să îi prelungească înțelegerea: „Așa cum știți, ultimii doi ani au fost foarte dificili pentru toată lumea din punct de vedere financiar, nu s-au făcut investiții și am accelerat creșterea unor jucători tineri aducându-i de la U17 la Primavera.

De aceea este satisfacția foarte mare acum. Băieții au fost conduși într-o manieră impecabilă de antrenorul nostru, Cristian Chivu, care, la prima lui experiență, a realizat o capodoperă. Cristian a oferit foarte multe acestui club, atât pe teren, cât și ca om.

A devenit un punct de referință pentru băieți. A câștigat foarte multe trofee ca fotbalist, e unul dintre eroii acelei triple, astfel că vocea lui are greutate acum. Sigur, campionatul câștigat este și rodul precedenților ani și meritul antrenorilor care au fost înainte de Chivu.

La anul vom continua cu Cristian, dar acest lucru fusese stabilit încă de dinainte de semifinală. Rezultatul nu ar fi afectat această decizie pentru că suntem convinși că este persoana potrivită pentru acest club și pentru ce vrem să facem în următorul sezon”, a spus Dario Baccin, potrivit fcinter1908.it.