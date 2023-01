Cristi Minculescu, amintiri la 64 de ani: “Mama s-a speriat, a crezut că i-am furat”

Cristi Minculescu împlinește astăzi, 9 ianuarie, 64 de ani. Celebru solist al legendarei trupe Iris ne povestește cum a câștigat primii bani și, când a ajuns acasă cu ei, mama lui s-a speriat deoarece a crezut că sunt din furat, nu din cântat.

Cu o carieră de peste 40 ani, Cristi Minculescu este considerat regele muzicii rock din România. Celebrul cântăreț împlinește astăzi 64 de ani și ne povestește, într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, despre cum a reacționat mama lui atunci când a venit acasă cu primii bani câștigați și cât de mult i-a schimbat viața trupa Iris.

Celebrul solist recunoaște că își simte vârsta, că nu mai este totul bine ca în tinerețe, dar precizează că fiecare vârstă are farmecul ei. Cristi Minculescu mărturisește că și-a îndeplinit toate visurile pe care le-a avut și ne spune adevărul despre recenta lui schimbare de look.

Adorat de milioane de oameni, Cristi Minculescu duce legenda Iris mai departe cu aceeași vitalitate și pasiune ca și până acum, pregătind pentru 2023 multe surprize muzicale, care sigur îi vor încânta pe fanii iubitei formații.

Cristi Minculescu: “Se simt anii care trec, fără discuție”

La mulți ani, Cristi Minculescu! Vă simțiți vârsta sau anii reprezintă doar un număr?

-Din punctul meu de vedere, e un clișeu destul de nereușit asta cu “vârsta este doar un număr”. Se simt anii care trec, fără discuție. Și fizic, și psihic. Este adevărat că putem să rămânem destul de tineri ca spirit sau putem să ne simțim mai bine în pielea noastră la o vârstă mai înaintată, dar asta nu înseamnă ca anii nu trec peste noi și că acest lucru nu se resimte.

Spre exemplu, eu mă simt altă persoană față de cum eram la 20 ani sau poate chiar și mai recent. Sunt schimbări atât pozitive, cât și nu tocmai bune, dar fiecare vârstă își are farmecul ei, iar eu m-am bucurat de toate etapele vieții mele.

“Am norocul să fiu sărbătorit pe parcursul mai multor zile”

Cum petreceți azi? Ce vă doriți de ziua dvs?

– Am norocul să fiu sărbătorit pe parcursul mai multor zile, și de către familie, de colegi, pe scenă alături de fani. Acum câțiva ani am petrecut senzațional la Berăria H, am primit un tort personalizat, în formă de floare de iris, cadouri, am avut prieteni aproape, a fost perfect, iar anul ăsta se anunță la fel.

Care a fost cel mai frumos cadou pe care țineti minte să-l fi primit vreodată?

– Am fost suficient de norocos încât să primesc foarte multe cadouri frumoase de-a lungul vieții, dar cred că nepoțica mea, Lara, le întrece pe toate.

Adevărul despre schimbarea de look: “Un sfert de oră mai târziu, eram fără plete, nedumerit”

De curând ați facut o schimbare de look. Ce v-a determinat să faceți acest pas?

-O greșeală a frizerului?! Fix când “începuse” să lucreze, a picat curentul în clădire. Venisem doar să tai vârfurile, ceva banal, iar frizerul mă încuraja “să-i dăm înainte” și mi-am zis: “ce poate merge rău?!”. Un sfert de oră mai târziu, eram fără plete, nedumerit, cu un frizer “mândru” alături, care nu-mi prea înțelegea șocul. Ulterior, am primit complimente pentru noul “look” și m-am calmat.

Aveți vreun vis pe care nu vi l-ați îndeplinit încă?

– Nu cred. Dimpotrivă! Mi s-au îndeplinit mai multe vise decât aș fi putut spera vreodată. Sunt un norocos al sorții, mai ales fiindcă am primit acest dar al cântatului, care mi-a permis să ofer multe bucurii, la rândul meu, altora.

Cum era Cristi Minculescu la 20 de ani și cum este acum, la 64? Cât de ‘Cristi cel mic’ mai există în dvs?

– Cu siguranță mai există. A mai căpătat între timp niște maturitate, experiență de viață, dar spiritul este încă acolo.

Cea mai mare realizare: “ ‘Iris’ mi-a condus viața pe un drum pozitiv”

Care simțiți că este cea mai mare realizare a dvs de până acum?

-E greu să mă gândesc la una singură, dar ce știu e că am avut norocul să fac ceea ce-mi place, munca mea a fost egală cu pasiunea și, de-aici, cred că au venit și rezultatele. Cert este că pe un drum pozitiv, unul pe care nu l-aș fi visat sau sperat și știu că mai avem încă multe de realizat!

Ce nu știe lumea despre dumneavoastră?

-Uneori, sunt surprins că lumea știe mai multe decât mine însumi (și în sens pozitiv, dar și negativ). Dar, când ești, de atâta timp, în vizorul public, sunt puține lucrurile pe care le mai poți ține doar pentru tine.

“Mama s-a speriat, a crezut că i-am furat” își amintește celebrul cântăreț

Când ați câștigat primii bani din viața dvs?

-Eram foarte tânăr, într-adevăr, încă și țin minte când i-am întins mamei banii câștigați din cântat s-a speriat, credea că sunt furați, he he he.

Care este cel mai scump cadou pe care vi l-ați făcut vreodată?

-Mai degrabă sunt genul căruia îi place să ofere cadouri și mă bucură fericirea celor dragi, atunci când primesc ceva deosebit. Așa sunt eu…

Dacă v-ați întâlni astăzi cu Cristi cel mic, ce i-ați spune, ce sfaturi i-ați da?

-Să se bucure mai mult de viață, să fie mai relaxat și să nu mai pună totul la suflet!