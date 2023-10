Cristian Ignat visează să devină căpitanul naționalei: “România e ca o țară maternă”

Cristian Ignat este Fundașul central este văzut de cei din club drept un urmaș al lui Cristian Săpunaru, fost lider al echipei naționale.

Cristian Ignat, interviu cu de toate

Ajuns la naționala U21, Cristian Ignat a acordat un interviu în care a vorbit despre cariera lui. Născut în Republica Moldova, Cristian Ignat spune că România i-a dat totul si vrea să joace pentru naționala noastră.

Visul lui este să meargă la un Campionat Mondial cu România și să joace în Premier League. I-a plăcut școală, citește, și are o medie impresionantă la bacalaureat, 8.88.

și spune că acesta l-a ajutat sa se formeze ca jucător, fiind fotbalistul care i-a dat constant sfaturi.

”A fost o evoluție cu urcușuri ci coborâșuri, a fost un drum destul de complicat, greu, am lăsat familia, prietenii, tot acasă, de mai multe ori am făcut asta. Eu cred că a meritat, iar povestea și cariera mea continuă și cred că va fi cât mai frumoasă.

Calitățile mele sunt inteligența în joc, ambiția, determinare, iar calitățile tehnice sunt legate de jocul aerian și pasele lungi. Mai am de lucrat la viteză, la agilitate, la explozie, dar cred că o să le pun la punct. Școala este foarte importantă pntru mine.

Părținții mei m-au încurajat de mic și mi-au zis că e posibil să faci și școală cu fotbal, școala e importantă, m-am ținut cu ea, am luat bacul cu notă mare, acum sunt la facultate. Am avut media 8.88, a fost destul de greu în vara aia, promovasem în Liga 1, dar am fost mai mulți colegi, ne-am ajutat unii pe alții. Cartea mea preferată e ”arta subtilă a nepăsării”.

Acum citesc una în engleză, cartea unui fost antrenor al lui Michael Jordan și Kobe Bryant. Am învățat că fotbalul la nivelul acela, Borussia Dortmund, Fiorentina, se joacă la o viteză mult mai mare, jucătorii au o calitate foarte mare și am mai învățat că orice este posibil, dacă visezi și îți dorești poți să ajungi să joci la nivelul acela.

Clar că Cristi Săpunaru m-a influențat, e pe același post cu mine, anul trecut nu am avut multe meciuri de jucat și m-am uitat să văd cum procedează el pe teren.. Toți băieții m-au ajutat, evident, fiind un jucător tânăr.

Cristi mi-a spus să rămân la fel și să joc cât mai multe meciuri, să capăt experiență și să fiu o soluție pentru viitorul Rapidului. Eu cred că aș putea să fiu căpitan la națională, trebuie să muncesc în continuare și o să vină vremea mea. România mi-a oferit foarte multe de la o vârstă fragedă, iar pentru mine România deja e ca o țară natală, îmi doresc să dau tot în tricoul echipei naționale.

Trei dorințe? Să joc cu România la Campionatul Mondial, să joc la o echipă din primele cinci campionate, Premier League și să fiu sănătos toată cariera”, a spus Cristian Ignat, pentru FRFTV.