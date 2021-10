Cristian Tudor Popescu, despre Florin Cîțu: “Unde să se mai meargă cu acest premier?”

, cu ajutorul voturilor parlamentarilor USR, PSD și AUR.

Inițial, la consultările cu președintele.

CTP, despre Florin Cîțu: “Cu acest premier unde să se mai meargă?”

După părerea mea acest Florin Cîțu nu mai poate fi numit premier al României acest om. Pentru că nu are cum să guverneze țara cu un coeficient de încredere care se duce spre zero, vorbim de încrederea populației, am și eu perspectiva a ceea ce se întâmplă.

ADVERTISEMENT

Nu mai găsești dacă dai cu tunul e cineva să îl susțină pe Cîțu. Știți când s-a mai întâmplat asta? La Dragnea, în ultima lui fază, nu îl mai susținea nimeni.

Cu Florin Cîțu nu se mai poate continua. Orice formațiune politică, orice persoană, inclusiv președintele României…la ce mai e bun omul acesta?

ADVERTISEMENT

El nu mai există ca om politic, ce să faci cu el în continuare? Acest comunicat al PNL indică un singur lucru: orice fel de posibilitate a refacerii coaliției PNL-USR PLUS este desființată, asta spune acest comunicat, nu că ar fi ei dispuși să îl pună pe altul în locul lui Cîțu.

Orice fel de refacere a coaliției este imposibilă, au pasat prin acest comunicat pisica moartă la ăștialalți, adică USR, PSD, AUR. Ați dat Guvernul jos, veniți acum cu premier.

ADVERTISEMENT

Ce recunosc ei prin acest comunicat? Că nu mai pot face o majoritate, deoarece nu este nicio cale să se mai împace cu USR.

Dacă tu ca premier aveai în cap în luna august că vine valul patru, întrebai dacă au medicamente, aparate, paturi. S-a dus? Nu, se duce acum.

ADVERTISEMENT

E o diferență între cele două mârșăvii, asta de acum e făcută în pandemie, când mor oamenii și nu ai ce să faci. Fondul de rezervă e pentru situații critice, de calamitate, așa cum este asta.

Acum poți să ai nevoie să faci o cheltuială rapidă în pandemie, ceva ce apare la nivel mondial, nu știu…în această situație dai banii ăștia la primari?

ADVERTISEMENT

Asta este o chestiune penală, nu că s-a pronunțat o instanță în legătură cu asta, dar darea de bani unor domeniu care nu prezintă nicio urgență în raport cu situația critică…

Știu că legea îi permite, dar întreb acest lucru: ai voie să cheltui bani din fondul de rezervă într-o situație extrem de gravă pentru țară? Ai voie să deturnezi acești bani în felul în care o faci? Unde să se mai meargă cu acest premier?

Faptul că Klaus Iohannis l-ar mai numi o dată e acest om, înseamnă că domnul Iohannis vrea să îl copieze pe Traian Băsescu, pentru că domnul Băsescu a avut grijă în al doilea mandat să își dea cu levierul în cap și să distrugă ce realizase.

Primul mandat a fost să zicem acceptabil, al doilea a fost distrugător. Asta se are că dorește și domnul Iohannis să facă dacă îl susține pe domnul Cîțu.