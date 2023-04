Cristian Tudor Popescu, reacție dură după accidentul Monicăi Odagiu: ”S-a dus spre moarte”

Într-un mesaj postat pe Facebook, Cristian Tudor Popescu a comentat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona unde a avut loc accidentul mortal în care a fost implicată Monica Odagiu.

Cristian Tudor Popescu comentează accidentul Monicăi Odagiu

Duminică, 9 aprilie, un bărbat de 33 de ani şi-a pierdut viaţa, după ce a fost accidentat mortal. . Autorităţile ajunse la fața locului au efectuat manevre de resuscitare, dar fără succes.

Tragedia s-a produs în jurul orei 16.15. Actrița de 26 de ani conducea un autovehicul pe str. Știrbei Vodă dinspre Calea Victoriei. La un moment dat, în dreptul stației STB Luterană, a accidentat mortal un bărbat.

De duminică până în prezent, mai multe persoane din spațiul public au comentat pe seama acestei tragedii. Luni, gazetarul Cristian Tudor Popescu a vorbit și el despre imaginile cu accidentul mortal care a avut loc în Capitală.

În opinia acestuia, tânărul de 33 de ani s-a dus pur și simplu spre moarte. Reamintim că, pe imaginile apărute în spațiul public, se poate observa cum tânărul se apleacă și ajunge în fața mașinii. Concomitent, Monica Odagiu frânează și virează spre stânga în momentul impactului.

”Am văzut acum filmul accidentului mortal în care este implicată dna. Monica Odagiu. Tânărul care a murit, după părerea mea, s-a dus spre moarte. S-a ridicat brusc de pe scaunul din refugiul stației RATB.

Dacă ar fi venit alergând, în poziție verticală, exista posibilitatea să fie săltat pe botul mașinii, să ajungă eventual pe parbriz și, având în vedere viteza nu prea mare a vehiculului, să cadă apoi lateral. Cu o anume probabilitate de a nu fi rănit letal”, scrie CTP, pe .

CTP recunoaște: ”Nu cred că aș fi putut evita nici eu un astfel de eveniment”

În aceeași postare, CTP remarcă faptul că tânărul ”s-a aplecat la 90 de grade, ajungând jos, cu capul înainte în fața roților și barei de protecție, unde șansele de supraviețuire sunt minime”.

Cristian Tudor Popescu spune că și el a avut niște evenimente cu pietonii de-a lungul anilor, însă admite că nici el nu ar fi putut evita o tragedie.

”Potrivit necropsiei, traumatismul cranio-cerebral l-a ucis. În 40 de ani de șoferie, am văzut și am avut niște evenimente de circulație cu pietoni – am reușit să evit de fiecare dată punerea în pericol a vieții lor. În cazul de pe Știrbei Vodă, nu cred că aș mai fi putut”, concluzionează CTP.