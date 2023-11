Cristiano Bergodi, nemulțumit după remiza cu CSA Steaua: „Un meci nereușit!”

Rapid a venit după victorie în Ghencea, la meciul cu CSA Steaua, .

Cristiano Bergodi, nemulțumit de rezultatul meciului CSA Steaua – Rapid

Cristiano Bergodi nu a fost prea mulțumit de acest rezultat, spunând că în mod normal echipa lui ar fi trebuit să câștige acest meci, după valoarea echipelor, însă nu crede că elevii lui au jucat bine.

Bergodi a vorbit și despre absențele lui Rrahmani și Petrila, spunând că accidentările lor sunt ghinioniste. El crede că derby-ul cu FCSB va fi unul frumos, dar nu este decisiv pentru titlu. Anunță că Rapid nu va fi direct victimă pe Arena Națională.

“Nu am făcut un meci reușit astăzi. Ar fi trebuit să câștigăm, nu am jucat atât de bine cum ar fi trebuit. Nu vorbesc în fața presei de jucători. Am un lot bun, dar astăzi nu am jucat așa de bine.

Astăzi nu a fost un meci așa de reușit, trebuie să jucăm mai bine. Nu vorbesc chestii tehnico-tactice în fața presei. Lipsesc Rrahmani și Petrila, căutăm soluții pentru a-i înlocui cât mai bine. Asta este, din păcate.

Am avut ghinion cu acești doi jucători. Meciul cu FCSB este un derby, foarte important, dar nu decisiv pentru campionat. E frumos să trăim asta. Mai sunt 3 zile și vedem ce va fi. Nu ne prezentăm acolo ca victime“, a spus Bergodi.

Câți spectatori au fost în Ghencea?

, adică aproape jumătate din capacitatea totală a arenei, 31.254 de locuri.

”Militarii” sunt departe de recordurile atinse, pe acest stadion, de FCSB. Liderul din SuperLiga a adunat 28.519 la meciul cu CFR Cluj, din acest sezon de campionat și alți 27.135 de suporteri la meciul cu Nordsjaelland, din preliminariile Conference League.

Galeria lui CSA Steaua a avut un mesaj cu tentă către Gigi Becali la acest meci. Au avut o coregrafie cu zeița Themis, în mitologia greacă zeița dreptății divine, făcând referire la deciziile instanței în procesele dintre CSA Steaua și FCSB. Coregrafia a fost publicată de fanii de la Rapid însă înainte de meci.