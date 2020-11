Cristina Neagu a analizat șansele României la Euro 2020: „Pornim la drum cu un handicap foarte mare”

Cristina Neagu (32 de ani) a analizat șansele pe care naționala de handbal feminin a României le are la Campionatul European din acest an. Căpitanul „tricolorelor” a vorbit la plecarea spre Danemarca despre starea lotului și despre coronavirus, principalul „adversar” de la turneul final.

Handbalista lui CSM București știe ce înseamnă să suferi de COVID-19, pregătirea ei și ritmul de joc fiind afectate de infectarea cu noul coronavirus. Deși nu a evoluat mult în ultima perioadă, Neagu promite că România va da tot ce are mai bun la Euro 2020.

Campionatul European de handbal feminin are loc în Danemarca și se va desfășura în perioada 3 – 20 decembrie.

Cum vede Cristina Neagu parcursul României la Campionatul European din 2020

La turneul din Danemarca, handbalistele vor trebui să stea izolate pe tot parcursul competiției, cu excepția momentelor când au antrenamente sau meciuri: „Este o perioadă ciudată pentru toată lumea, să mergi la un turneu final și să nu poți să ieși din hotel. Practic, să mergi de la hotel la sală și înapoi, nu este o situație plăcută. Însă, personal sunt recunoscătoare pentru faptul că putem juca handbal.

Cred că Danemarca face un efort extraordinar pentru a ține acest turneu final de una singură, prin asta arătăm că handbalul trăiește, că există în continuare și în condițiile actuale. Să jucăm un turneu final de o asemenea anvergură, mi se pare fantastic. Așa că vom face tot ce este necesar ca să ne protejăm, nu vom ieși prea mult din hotel. Vom avea mai mult timp pentru a ne concentra la meciuri și nu cred că poate să-ți scadă motivația prin asta”, a declarat Cristina Neagu.

România va debuta pe 3 decembrie la Euro 2020, contra Germaniei, națională pe care o are de înfruntat în grupa D, alături de Norvegia și Polonia: „Este o situație foarte grea din acest punct de vedere, faptul că nu am jucat niciun meci în această perioadă. Sunt fete care au debutat anul trecut la Campionatul Mondial și nu au mai jucat de atunci pentru echipa României. Acum debutează la un Campionat European, pe lângă alte fete care joacă pentru prima dată la un turneu final. Cred că este un handicap foarte mare cu care pornim la drum. Sper să-l suplinim cumva printr-o dorință mai mare, printr-o energie mai bună, printr-o unitate de grup, mai ales în primele meciuri. Să intrăm într-o formă bună cât mai repede”, a adăugat căpitanul României.

Pentru naționala lui Bogdan Burcea, meciul cu Germania va fi primul după Campionatul Mondial din decembrie 2019, acolo unde România a terminat pe locul 12: „Cele două turnee, în primul rând, nu se pot compara. Știm cu toții că un Campionat European este mai greu decât un Campionat Mondial. Noi venim la acest turneu final după locul 4 de acum 2 ani. Nu cred că avem o revanșă de luat, mai ales că nici nu întâlnim aceleași echipe de anul trecut. Important pentru noi este să ne gândim strict la acest turneu, să încercăm să facem jocuri cât mai bune și să obținem cât mai multe victorii”, a mai spus Neagu.

România, fără Crina Pintea

România va aborda turneul final fără Crina Pintea. Pivotul a aflat că are COVID-19 chiar înainte de plecarea în Danemarca: „Pierderea Crinei este una imensă în condițiile actuale. Este o componentă de bază a echipei naționale și pe lângă golurile pe care le marchează, va fi foarte greu să suplinim absența ei pe faza de apărare. Este clar că avem o echipă destul de neexperimentată la acest Campionat European, nu trebuie să ne ascundem după deget. Cel puțin centrul echipei naționale la acest Campionat European va fi format din jucătoare care au jucat puțin sau deloc pe poziția aceea. Lorena Ostase a evoluat anul trecut la Campionatul Mondial în centrul apărării, dar destul de puțin din ce îmi amintesc. Iar Ana Savu, de obicei, nu prea a evoluat în poziția de apărător central la echipa națională. Va fi greu, va fi greu și pentru ele, însă mergem la drum cu ce avem, avem încredere în jucătoarele pe care le avem, vom încerca să ne încurajăm una pe cealaltă și să formăm un grup cât mai unit, pentru a suplini absențele și carențele în astfel de momente”, a mărturisit cvadrupla câștigătoare a Balonului de Aur în handbal.

Cristina Neagu: „Îmi doresc să fiu sănătoasă”

În ciuda situației dificile de la lot, Neagu are puterea să își motiveze colegele: „Le-am spus că mergem mai departe. Important este că suntem sănătoase și fiecare trebuie să profite de șansa pe care o are. Pentru că nu este atât de ușor să ajungi la un turneu final, atât ca echipă, dar și individual. Fiecare jucătoare trebuie să profite de șansa de a fi la echipa națională și să demonstreze că merită să fie aici, nu doar în lipsa unor fete.

Nu am un obiectiv personal, îmi doresc în primul rând să fiu sănătoasă. Și pentru mine a fost o perioadă grea de când am contactat acest virus. Au urmat două luni grele, am forțat să revin, m-am tot accidentat, am avut tot felul de probleme musculare, apoi la genunchi. Am avut puține antrenamente de handbal și meciuri înainte să vin la echipa națională. Este o perioadă grea și pentru mine, dar am să încerc să dau ce am mai bun, ca de fiecare dată. Nu mi-am propus un obiectiv personal, iar acesta nu trebuie să primeze niciodată. Cel mai important este ca echipa să facă o treabă bună și să obțină cât mai multe victorii”, a mai declarat Neagu.

COVID-19, inamicul numărul unu

Cu echipa națională de handbal, Neagu are în palmares două medalii de bronz, una la Campionatul Mondial (2015) și alta la Campionatul European (2010): „În condițiile actuale, cumva performanța sportivă pică pe locul 2, pentru că și noi jucătoarele, staff-ul, toată lumea este îngrijorată de acest virus, încercăm să stăm cât mai feriți. Este clar un lucru care o să conteze foarte mult, pentru că în momentul în care într-o echipă o să apară mai multe cazuri de COVID-19 și nu o să poată alinia cea mai bună formulă, nici noi nu o putem face, acea reprezentativă va avea probleme. Cine nu va avea probleme cu COVID-19, va alinia cea mai bună formație și va fi într-o formă bună, va avea șanse mai bune. Se știu deja, Norvegia, Rusia, Franța, Danemarca, Spania se bat la primele locuri. În condițiile actuale, se pare că acest coronavirus este un adversar mai puternic decât cei obișnuiți la handbal”, a încheiat Cristina Neagu.