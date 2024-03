Cristina Spătar, schimbare colosală! A slăbit în câteva zile cu o dietă minune! Ce a mâncat artista

Cristina Spătar a fost, de-a lungul timpul, considerată una dintre cele mai frumoase femei din România. Doar că statutul acesta nu este chiar ușor de menținut, așa că artista s-a apucat să țină o dietă recomandată de medici.

Ce alimente a eliminat Cristina Spătar din dietă

Cristina Spătar are 51 de ani, dar este departe de a-și arăta vârsta. Ba chiar mai mult, după ce și-a refăcut viața, vedeta din lumea muzicii pare să fi întinerit. Dar, desigur, cântăreața nu face rabat când vine vorba de a păstra o siluetă de invidiat.

Din acest motiv, a mărturisit ea, conform , de curând a și fost la un medic. Iar nutriționistul, după analize amănunțite, i-a recomandat să scoată, din alimentație, anumite produse. Printre acestea, glutenul și lactoza. Iar efectele au fost spectaculoase, susține cântăreața.

„Mi-am făcut analize, m-am dus la nutriționist, trebuie să elimin glutenul, lactoza, din ce în ce mai puține lucruri. Mă duc la sală de 3 ori pe săptămână, la masaj, de celulită, nu de relaxare. Fac și cardio, trag de fiare, mi-am improvizat o sală și acasă. Am bandă, am greutăți, de toate am, doar voință să am”, a spus Cristina Spătar.

Și, a mai precizat artista, în doar câteva zile, efectele au fost vizibile. Mai exact, ea ar fi slăbit cinci kilograme, iar acum se simte mai bine ca niciodată. Și, cu siguranță, și soțul ei, Vincențiu Mocanu a fost mai mult decât încântat de femeia pe care o are acasă.

Cristina Spătar și-a refăcut viața

După un divorț dureros de un controversat om de afaceri, Cristina Spătar se plângea că este într-o situație limită. Rămasă cu doi copii, în relații de-a dreptul reci cu bărbatul pe care l-a iubit, artista s-a văzut în situația de a avea grave probleme financiare.

Totul însă a devenit o amintire în momentul în care l-a cunoscut pe bărbatul alături de care și-a reconstruit viața. Acesta, Vincențiu Mocanu, este un potent om de afaceri care, pare-se, nu se dă în lături de la nimic pentru a-și face soția fericită.

Cei doi s-au logodit la finalul lui 2022, iar anul trecut, în vară, s-au căsătorit. De-a lungul celor câțiva ani de când se cunosc, Cristina Spătar a devenit, din nou, o femeie avută. Nu de altceva, dar de care să se ocupe. Asta pe lângă alte cadouri la care o femeie obișnuită poate doar visa, fie că vorbim de mașini de lux, gentuțe de firme sau bijuterzii de mii de euro.

Chiar dacă și-a refăcut viața . Acesta a cerut tribunalului să îi fie redusă pensia alimentară pe care o plătește celor doi copii pe care îi are cu artista, dar Cristina a câștigat, totuși, în instanță.