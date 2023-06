Cristina Spătar, probleme înainte de nuntă. Fostul soţ milionar nu plătește pensia alimentară: „Crede că aşa se cresc copiii, cu 50 de euro”

Cristina Spătar numără zilele până când Vicenţiu Mocanu şi în faţa lui Dumnezeu. După o despărţire dureroasă şi un divorţ la tribunal, cântăreaţa s-a lăsat convinsă să acorde încă o şansă iubirii. A jucat totul pe o carte şi bine a făcut. Acum se declară o femeie fericită, împlinită şi iubită, asta deşi problemele pe care încă le are cu fostul soţ, îi dau mari bătăi de cap. Alin Ionescu, spune ea, nu a plătit niciodată pensie alimentară copiilor, motiv pentru care, drumurile prin tribunale nu s-au terminat pentru Cristina Spătar.

Cristina Spătar are pe mână business-uri de milioane de euro. Soţul afacerist îi pune lumea la picioare. Cum a cucerit-o Vicenţiu Mocanu pe cântăreaţă

Cristina Spătar dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK cât de greu i-a fost după divorţ, cum a reuşit să se descurce singură cu doi copii, dar şi cum s-a schimbat viaţa sa de când l-a cunoscut pe Vicky Mocanu.

ADVERTISEMENT

Nu este doar un tată extraordinar pentru copiii săi, ci şi bărbatul care îi pune lumea la picioare. Numai de ziua ei de peste două milioane de euro. Cristina este de acum femeie de afaceri în toată regula, cei doi soţi urmând să-şi extindă business-urile tocmai în Dubai.

Cristina Spătar, despre relaţia copiilor cu soţul său: “Copiii sunt deja ai lui, numele pe care îl poartă nu are nicio relevanţă”

Cum se înţeleg copiii cu soţul tău?

– Foarte bine se înţeleg. El chiar se ocupă de copii. A vrut să îi şi adopte, dar nu cred că este cazul. Copiii sunt deja ai lui, numele pe care îl poartă nu are nicio relevanţă. Important este cine îi creşte, cine îi hrăneşte, cine îi educă. Restul nu contează.

ADVERTISEMENT

Cu tatăl lor mai ţin legătura, îl mai vizitează?

-Când vor ei, da, dar nu prea se mai duc la tatăl lor. Eu îi încurajez să păstreze relaţia şi cu tatăl lor, dar ei nu sunt prea încântaţi.

Cristina Spătar, în proces cu fostul soţ, Alin Ionescu: „El crede că aşa se cresc copiii, cu 50 de euro pe lună”

Dar tu în ce relaţii mai eşti cu fostul soţ, aţi reuşit să păstraţi o relaţie amiabilă?

– Nu, nu se poate avea niciun fel de relaţie. Suntem în continuare în proces. A cerut reducerea pensiei alimentare, după ce la divorţ s-a oferit să plătească 500 de euro fiecărui copil, deci în total 1000 de euro ar fi trebuit să plătească lunar pentru ambii copii. După ce am câştigat procesul, a făcut o cerere din care reieşea că el are trei copii şi vrea să ofere fiecărui copil câte 50 de euro. El crede că aşa se cresc copiii.

ADVERTISEMENT

Bineînţeles că nu plăteşte nimic, niciodată nu a plătit pensia alimentară, din acest motiv suntem în continuare în proces. Vreau să le obţin copiilor aceşti bănuţi, nu pentru mine, ci pentru ei pentru că este dreptul lor. Vreau să lupt pentru ei pentru că sunt banii lor. Eu mi-am crescut copiii singură, fără nicio problemă. Chiar ei mi-au spus că şi-ar dori aceşti bani, să îi aibă pe un card.

Cristina Spătar, despre viaţa după divorţul de Alin Ionescu

Cât de greu ţi-a fost după divorţ?

– M-am mobilizat imediat să ştii. Eu cred că Dumnezeu iubeşte mamele. Am terminat o şcoală de fashion design, mi-am făcut propriul atelier, mi-am făcut o firmă de Uber, am rezistat. Când a venit pandemia am renunţat la treaba asta şi imediat după pandemie m-am apucat de afacerile cu imobiliare.

ADVERTISEMENT

Muzica m-a ajutat foarte mult şi m-a ţinut pe linia de plutire. Am avut cântări, concerte. Sunt oameni care mă iubesc şi care mă cheamă în mod repetat la petrecerile lor private, la nunţi, botezuri, cumetrii. Dar muzica chiar m-a ajutat şi m-a ţinut sus şi din punct de vedere moral şi financiar.

ADVERTISEMENT

Cum a cucerit-o Vicenţiu Mocanu pe Cristina Spătar: „M-a curtat mult timp, m-a răsfăţat foarte mult”

După o despărţire dureroasă şi un divorţ greu, ai decis să mai dai o şansă iubirii. Cum te-a cucerit Vicky?

– A avut foarte multă răbdare, foarte mult tact. La început nici nu l-am luat în serios. I-a luat ceva timp ca să mă convingă, un an jumătate doi am fost în tatonări. M-a curtat mult timp, m-a răsfăţat foarte mult, mi-a demonstrat foarte multe şi în final o să facem o mare nuntă la sfârşitul lunii iunie.

Soţul tău te susţine în carieră?

– Da, mă susţine pentru că o să mai lansez încă o afacere odată cu sfârşitul lunii iunie şi am fost amândoi implicaţi în treaba asta foarte tare. Sunt mai multe proiecte la care lucrăm, dar o să vă ţin la curent.

Cristina Spătar are pe mână afaceri de milioane de euro: „Am stat deoparte ca să îmi pot pune pe picioare business-urile”

Ai revenit în forţă pe piaţa muzicală şi eşti şi femeie de afaceri în toată regula… Te-ai gândit cum te vei descurca?

– Sigur că m-am gândit, o să-mi iau oameni care să mă ajute. Deja sunt în discuţii pentru a-mi face o echipă pentru că în afară de business-urile mele imobiliare, adică cele opt case pe care le-am achiziţionat şi pe care le-am închiriat, mai am şi alt tip de afaceri. Şi atunci e nevoie să îmi creez o echipă, cu oameni care să îmi fie alături. Şi acesta ar fi unul dintre motivele pentru care am stat deoparte, ca să îmi pot pune pe picioare business-urile.

Soţul Cristinei Spătar vrea să-şi extindă afacerile pe tărâmul milionarilor, în Dubai

Vă veţi extinde afacerile şi în Dubai?

– Da, acolo suntem încă în nişte discuţii pentru că lucrurile se mişcă lent în Dubai, iar soţul meu este un tip mult mai rapid şi se ocupă să-şi facă acum în Bucureşti o fabrică care produce materiale de construcţii, polistiren, vopseluri, adezivi.

Unde locuiţi acum?

– Eu locuiesc în Crevedia, el stă la Vâlcea şi suntem mai tot timpul pe drumuri. De la mine din Crevedia fac două ore până în Vâlcea. În weekenduri suntem mereu împreună, iar în timpul săptămânii facem cu rândul. Fie merg eu în Crevedia o zi, două, fie vine el în Vâlcea.

Cristina Spătar a revenit în forţă pe piaţa muzicală: „Am 12 piese pe care urmează să le scot”

Ai revenit pe piaţa muzicală, ce pregăteşti pe plan profesional?

– De la începutul anului lucrez la un album R&B pop urban, lansez zilele viitoare şi primul meu single. În paralel lucrez şi cu Orchestra Lăutarii condusă de maestrul Botgros. Pregătesc o piesă nouă cu Ion Paladi care o să fie şi naşul meu. Eu iubesc muzica şi încerc să mă focusez pe muzica mea.

De ce ai ales totuşi să te retragi o bună perioadă de timp?

– M-am retras pentru că am copiii, sunt foarte ocupată, m-am şi căsătorit între timp. S-au întâmplat foarte multe lucruri pe plan personal şi am stat un pic deoparte, dar am asta nu înseamnă că nu am lucrat. Am stat în studio, am 12 piese pe care urmează să le scot, una după alta.

Cristina Spătar, răsfăţată de ziua ei. Soţul milionar i-a făcut cadou un bloc de peste două milioane de euro

Recent a fost ziua ta, cum ai petrecut şi ce cadouri ai primit?

– Am aniversat cu copiii şi cu soţul meu, în Bulgaria, foarte aproape de casă. M-a surprins plăcut ca întotdeauna, el ştie să facă surprize dintre cele mai frumoase şi mai spectaculoase. Am primit mai multe cadouri, printre care o clădire multifuncţională, cu imobile, în care se pot construi în jur de 15 apartamente şi penthouse-uri. La parter cred că voi face fie studio de înregistrări, fie sală de evenimente, restaurante, se pot face multe. Această clădire este practic un bloc, în valoare de peste 2 milioane de euro. Sunt fericită că sunt sănătoasă alături de copiii mei. Copiii mei, la rândul lor, sunt sănătoşi. Sunt iubită.