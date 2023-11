Cu ce se ocupă și din ce face bani nepoata lui Mircea Sandu! Exclusiv

Andreea Sandu a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre afacerile pe care le are. Divorțată de curând, nepoata lui Mircea Sandu recunoaște că își datorează averea unchiului ei, cel care a sfătuit-o în repetate rânduri.

Nepoata lui Mircea Sandu: ”Am învățat multe lucruri de la el”

Andreea, recunoaște că a învățat tot ce se putea despre afaceri de la fostul șef al fotbalului românesc. Mai mult, ne-a dezvăluit ea, a învățat că, de fapt, în afaceri contează mai puțin partea financiară față de satisfacția clienților.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, Andreea vrea să inoveze în domeniul afacerilor, așa că, susține ea, o așteaptă un 2024 plin de provocări pe această parte. Dar, pare-se, deja și-a făcut toate planurile necesare ca să aibă succes.

Nepoata lui Mircea Sandu despre relația cu fostul șef al fotbalului: ”Ne sfătuim mereu”

Când vine vorba de afaceri, acolo lucrurile ți-au ieșit mai mult decât perfect. De la cine spiritul anteprenorial? Cu unchiul Sandu te mai sfătuiești când vine vorba de parteneriate, de bani?

ADVERTISEMENT

Spiritul antreprenorial consider că l-am moștenit din partea . Am învățat multe lucruri bune de la el, ne sfătuim mereu și întotdeauna e lângă mine când e nevoie.

Cum ai reușit să ții agenția de voiaj de atâția ani pe piață? Din ce face Andreea Lege bani?

Legat de business-ul meu, mă bucur mult că am reușit să ajung aici. Sunt 28 ani de experiență în turism, ani în care am muncit din greu, dar cu mare pasiune și dragoste pentru oameni, ceea ce m-a ajutat maxim. Seriozitatea de care am dat dovadă a făcut să pot avea clienți din primul an al meu de muncă. Oameni cărora le mulțumesc pentru că au rămas lângă mine și călătoresc continuu cu noi.

ADVERTISEMENT

Ați trecut printr-o pandemie, prin scumpiri și alte greutăți. Care este secretul?

A fost extrem de greu în pandemie, dar am reușit să rezistam. Mai ales că mă număr printre singurele agenții de turism din Romania care a rambursat integral sumele plătite clienților care n-au mai călătorit. Mulțumesc și angajaților mei fără de care n-aș putea exista. Sunt oameni pe care-i iubesc foarte mult, oameni care m-au înțeles și în momentele bune și în cele mai puțin bune. Iubesc ceea ce fac și fără turism n-aș putea exista!

Vrea să se reinventeze în afaceri

Ce alte proiecte mai ai în derulare?

Ca și proiecte, la ora actuală mă ocup foarte intens de organizări evenimente de mare amploare – nunți, botezuri, conferințe, congrese medicale, etc Am negociat cu furnizorii pachete superspeciale pentru nunțile anului 2024, pachete în care ofer gratuit luna de miere la Roma tuturor mireselor. Ofer gratuit tortul miresei, ședință foto, aranjamente florale, etc Totodată, am lansat un concept muzical unic în Romania, este vorba de VIP Taraf, o echipă formata de 10 muzicieni consacrați care asigura un show incendiar la toate evenimentele organizate.

ADVERTISEMENT

”Niciodată nu am pus banii pe primul loc”

Câți bani ai reușit să faci în anul 2023?

Legat de partea financiara, crede-mă că întotdeauna am lăsat-o ultima. Pentru mine cel mai important e să am turiști fericiți. Să-i mențin lângă mine cât mai mult posibil și apoi partea financiară. Niciodată nu am pus banii pe primul loc, dovadă că de multe ori am pierdut financiar, dar am câștigat clienți care ulterior mi-au adus bani și mai mulți, clienți care m-au apreciat ca om.

Care este targetul pentru anul viitor? Ce planuri ai pentru 2024?

În viitor vreau să mă dezvolt pe partea de organizare evenimente, iar visul meu este să pot avea un hotel. Voi munci în continuare cel puțin la fel de mult și promit să mă dedic cu aceeași pasiune și să organizez cele mai frumoase vacanțe pentru clienții agenției mele!