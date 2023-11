Nepoata lui Mircea Sandu, dezvăluiri înlăcrimate despre divorț! A pățit-o ca Anamaria Prodan, nașa ei

Naşii de cununie ai cuplului Andreea – Viorel au fost Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf. Iar despărțirea dintre și soțul ei e trasă la indigo cu cea a impresarei și a antrenorului. Nu de altceva, dar amândouă femeile au descoperit că există o altă femeie în viața soțului lor. Andreea, nepoata lui Mircea Sandu, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK de drama prin care a trecut și a dezvăluit și motivele pentru care s-a despărțit de soțul ei. În plus, ne-a mărturisit ea, suferă că nu poate face copiii și că, până acum, a pierdut patru sarcini.

Andreea, nepoata lui Mircea Sandu, dezvăluiri fără perdea despre divorț

– Acum ești într-o perioadă bună a existenței tale, dar ai trecut recent printr-un divorț. Cum de s-a ajuns la separarea definitivă?

ADVERTISEMENT

Într-adevăr, după o viață atât de tristă în care mi-am înmormântat doi logodnici, am avut impresia că Dumnezeu mi-a adus în viață omul acela care să mă merite și să mă iubească pentru ce sunt eu ca persoană. Din păcate, după șapte ani de căsnicie, o căsnicie fericită pot spune, fostul meu soț a decis să renunțe la iubirea noastră și să aleagă alt drum alături de doamna sufletului lui.

– Păreați un cuplu sudat și, aparent, nimic nu vă putea despărți. Ce s-a schimbat la voi atât de mult?

ADVERTISEMENT

Ce s-a schimbat la noi? Din partea mea consider că nimic. Întotdeauna mi-am respectat familia, soțul, am încercat să mă dedic relației și să fie bine. Întotdeauna m-am pus pe ultimul loc, am considerat prioritar soțul și copiii lui din prima căsătorie, însă, se pare că am greșit. Cât despre el, se pare că nu a fost împlinit alături de mine. Motivele au fost multiple, le-am aflat și eu ulterior, în ciuda faptului că am încercat mereu să comunic cu el, să mă asigur că totul merge bine între noi. Unul dintre motive a fost cel financiar, se pare. Își dorea foarte mult o casă a lui, iar eu nu am fost în stare să-i ofer acest lucru.

Andreea: ”Nu ne meritam unul pe celălalt”

– Tu ai făcut totul pentru el, datorită ție a auzit lumea de el. Să fi fost sentimentele lui pe interes?

ADVERTISEMENT

Dacă dragostea a fost pe interes? Mă abțin. Consider că am muncit mult la dezvoltarea lui, am investit sentimente, muncă, bani, tot. Am încercat să am lângă mine un bărbat în adevăratul sens al cuvântului, sprijinindu-l maxim. Interese? Sunt în orice relație, crede-mă!

– Ești o femeie puternică, care a trecut prin multe în ceea ce privește dragoste, mai crezi în iubire și în găsirea jumătății?

ADVERTISEMENT

Sincer, da, cred în iubire! Tot ce se întâmplă în viață este de la Dumnezeu, iar el are un scop bine pus la punct cu fiecare. Consider că ne-a separat pentru că nu ne meritam unul pe celălalt. Dumnezeu știe exact ce fel de om sunt eu și ce merit, la fel și cu Viorel. Poate că nu eram ce avea nevoie… Însă, da, sigur Dumnezeu îmi va da ceea ce merit într-o zi. Nu mă grăbesc, am învățat să am răbdare, să disper și să cred că voi fi super bine atunci când Dumnezeu consideră că trebuie să fiu!

– Ai trecut prin momente în care ai picat în gheara depresiei?

Da, am căzut în depresie în momentul în care mi-a murit al doilea logodnic. Nimic nu m-a ajutat, doar rugăciunea, mersul la biserică și credința. Acum, după despărțirea de Viorel am suferit enorm. Nu este simplu să-l pierzi pe omul pe care l-ai iubit enorm, pentru care te-ai dedicat 100%, omul în care ai crezut maxim. Nu este ușor! Este greu, dar, m-am ridicat și merg înainte cu zâmbetul pe buze și cu credință că voi fi bine!

Cum a reacționat nepoata lui Mircea Sandu când a aflat de amanta soțului

– Ai simțit vreo secundă că ai putea cade pradă gândurilor negre?

Gânduri negre nu am avut, sunt un om credincios și dacă îl am pe Dumnezeu alături, nu mă poate dobori nimic.

– Când vorbeam cu tine, cu voi, de separarea Anamariei Prodan de Laurențiu Reghecampf vă gândeați vreo secundă că veți ajunge în același punct în care au ajuns ei, cumva chiar poveste similară?

N-am crezut vreodată că vom ajunge la despărțire. Știi cum e, când vezi că totul e ok, că suntem fericiți împreună, că nimic nu ne împiedică să ne ducem planurile la capăt, că suntem o familie în adevăratul sens, și dintr-o dată să afli că de fapt nu ești singura femeie din viața soțului, e destul de șocant. Dar, a trecut, acum sunt din ce în ce mai bine și mă bucur că sunt sănătoasă, asta este cel mai important.

– Cine ți-a fost alături în această perioadă?

Familia a fost lângă mine în toate momentele triste și le mulțumesc din suflet că m-au ajutat maxim. Totodată, mulțumesc din suflet finilor mei Ada și Mircea, oameni fără de care, cu siguranță, nu aș fi putut trece peste clipele cumplite.

Ce sfaturi a primit de la Anamaria Prodan, nașa ei de cununie. Nepoata lui Mircea Sandu: ”Să nu sufăr”

– Ce sfaturi ți-a dat ?

Nașa m-a învățat să nu sufăr, să zâmbesc, să lupt, să merg mai departe că viața e frumoasă. Să nu deznădăjduiesc pentru că sigur Dumnezeu are ceva mai bun pentru mine.

– Cu nașul, Laurențiu Reghecampf, ai mai ținut legătura?

Cu nașul nu am mai vorbit de când a plecat.

– Ce spune familia de separare, ce te-au învățat să faci, după ce principii să te ghidezi în viață?

Familia m-a învățat, în primul rând, să fiu un om bun, să știu să iert, să fac lucruri frumoase de care să fiu mândră în viață, să respect oamenii, chiar și pe cei care mi-au făcut rău.

”Visul vieții mele a fost să fiu mamă de fată”

– Un subiect sensibil pentru orice femeie, dar și cea mai mare împlinire, un copil. Îți dorești să fii mamă?

Visul vieții mele a fost să fiu mamă de fată. Din păcate, am pierdut patru sarcini cu fostul soț. Am descoperit că am trombofilie și alte probleme mai delicate de sănătate care nu-mi permit să pot avea o fetiță. La un moment dat am vrut să înfiez, dar fostul soț nu a fost de acord, iar eu l-am ascultat.

Acum mi-e greu, cred că un copil ar fi fost o minune în viața mea. Însă, la fel, Dumnezeu știe de ce nu a trebuit să am copiii. Eu am botezat până acum șapte fini, merg la case de copii și ajut, iar aceasta este cea mai mare bucurie a vieții mele, să pot face oamenii fericiți!