Cu ce se ocupă Valentin Timofte acum, după ce a ajuns în marea finală Chefi la cuțite. Puțini se așteptau la asta

Valentin Timofte a dezvăluit cu ce se ocupă acum, după ce a apărut la televizor și a ajuns până în finala Chefi la cuțite. Puțini se așteptau să facă asta după ce l-a susținut o țară întreagă.

Cu ce se ocupă Valentin Timofte după ce a apărut la Chefi la cuțite

Valentin Timofte a fost unul dintre cei mai buni concurenți din ultimul sezon Chefi la cuțite. și a reușit

Totuși, a avut adversari pe măsură, Janni Alexadridis și Ioana Dehelean. Cu toții și-au ales cu mare grijă echipele și au dat tot ce au avut mai bun pentru a obține marele premiu.

Cel care a reușit, însă, a fost Janni Alexadridis, iar la o lună de când a fost anunțată înfrângerea, Valentin Timofte a spus cum s-a schimbat viața lui. Chiar dacă întreaga țară l-a susținut, a rămas același om.

Fostul concurent de la Chefi la cuțite are același loc de muncă. Ba mai mult de atât, a mărturisit că a primit aprecieri din partea colegilor. „Am câștigat prieteni după această emisiune.

Momentan sunt în același loc. Îmi fac treaba la fel de bine. Chiar am o remarcă pe care am primit-o de la colegi zilele astea. Mi-au spus că nu m-am schimbat deloc, chiar dacă am apărut la televizor”, a dezvăluit Valentin Timofte, finalistul de la Chefi la cuțite,

Ce i-a spus Janni Alexadridis

Totodată, Valentin Timofte a făcut publică și o conversație pe care a avut-o cu Janni Alexadridis imediat după ce a fost anunțat câștigătorul Chefi la cuțite. Cu toate că era supărat, ce a auzit l-a făcut să se simtă mai bine.

„Poate că nu trebuia să fac la main pește și trebuia să fac carne. Acolo mi s-a părut că a fost mai bun Janni. În emoția mea, nici nu voiam să-l văd în momentul ăla pe Janni, dar am uitat repede de lucrul ăsta și l-am îmbrățișat.

I-am spus ‘Felicitări’, dar m-a uimit ce mi-a zis el pentru că mi-a văzut supărarea și tristețea. (…) Mi-a zis: ‘Să știi că eram la fel dacă eram în locul tău’. Chiar m-a emoționat chestia aia, am uitat de neamțul din Janni, am văzut românul din el. Am văzut că are sufletul bun. Să spui chestia asta omului pe care l-ai învins e chiar plăcut. M-am simțit ok”, a spus bucătarul.