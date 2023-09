Cine este Valentin Timofte, cuțitul de aur al lui Sorin Bontea de la Chefi la cuțite. Din ce face bani în viața de zi cu zi

Cine este Valentin Timofte, al lui Sorin Bontea de la Chefi la cuțite. Din ce face bani în viața de zi cu zi. Participantul emisiunii culinare a reușit să-i impresioneze pe jurați cu preparatul său simplu, dar delicios.

Cine e Valentin Timofte de la Chefi la cuțite. Concurentul a primit cuțitul de aur de la Sorin Bontea. Cum își câștigă existența

Valentin Timofte este concurentul de la care a primit cuțitul de aur de la Sorin Bontea, în ediția de sâmbătă, 9 septembrie 2023. Participantul de la Antena 1, sezon 12, a dezvăluit cum își câștigă existența.

ADVERTISEMENT

Bărbatul în vârstă de 36 de ani este originar din Giurgiu, dar locuiește în București. Este căsătorit, o perioadă dorindu-și să se facă preot. A învățat la Seminarul teologic Sfântul Ioan Valahul din orașul natal și apoi s-a înscris la Facultatea de Teologie Ortodoxă București.

Concurentul de la Chefi la cuțite este de profesie bucătar, meserie pe care o practică cu foarte multă dăruire și implicare de aproximativ 6 ani. S-a îndrăgostit de arta culinară mulțumită unei rude apropiate și de atunci a continuat să se perfecționeze.

ADVERTISEMENT

„M-am îndrăgostit de meserie când l-am văzut pe unchiul meu cum o face. Un om de 1,6 metri și am văzut respectul pe care el îl câștiga în fața oamenilor. Ieșea pe sală, vorbea cu oamenii.

Eu la momentul respectiv vedeam bucătăria doar ca bucătar de casă și am ajuns să lucrez cu el în Italia. La vase, îl mai ajutam”, a povestit Valentin Timofte, cuțitul de aur al lui Sorin Bontea de la Chefi la cuțite, scrie

ADVERTISEMENT

În prezent, concurentul de la Antena 1 lucrează ca sous-chef la un restaurant italian și înainte a ocupat aceeași poziție la un local de pe Calea Victoriei. De asemenea, a fost leader la Organizația Națională Cercetașii României.

Valentin Timofte de la Chefi la cuțite, începuturi în bucătărie

Valentin Timofte de la Chefi la cuțite a dezvăluit care au fost începuturile sale în bucătărie. Cuțitul de aur al lui chef Sorin Bontea a urmat un curs de bucătari și prima oară a spălat vase într-un restaurant. Ulterior, a plecat pe un vas de croazieră.

În emisiunea culinară moderată de Irina Fodor a fost înscris de un prieten care a considerat că este pregătit pentru această experiență. Concurentul îi este extrem de recunoscător acestuia, dar și chefilor care au crezut în el.

ADVERTISEMENT

Florin Dumitrescu și Sorin Bontea au fost cei care i-au oferit cuțitul de aur, însă Valentin Timofte a ales să facă parte din echipa câștigătorului de la Asia Express. Participantul i-a dedicat succesul din show regretatului său tată.

„Dedic acest cuțit, această etapă, tatălui meu. Cu siguranță s-a bucurat pentru acest moment de acolo de sus. Am simțit că s-a bucurat. Am ieșit afară, m-am uitat în sus, a bătut vântul și am simțit că mi-a dat o palmă pe umăr”, a adăugat concurentul, pentru aceeași sursă.