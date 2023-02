Cu ce traumă trăiește Carmen Harra. Presupusa clarvăzătoare a vorbit și despre cutremure

Mereu cu zâmbetul pe buze și sfaturi de oferit pentru toată lumea, Carmen Harra ascunde o traumă pe care puțină lume o știe. Vedeta stabilită în Statele Unite ale Americii a povestit despre marea ei fobie, într-un interviu recent.

Carmen Harra a rămas cu o traumă psihologică după cutremurul din 1977

Presupusa clarvăzătoare (spunem presupusa întrucât multe din predicțiile ei nu s-au adeverit în niciun fel, cea mai cunoscută previziune fiind aceea că va deveni președintele SUA, lucru care nu s-a întâmplat) a vorbit despre recentele cutremure, lansând un avertisment pentru România.

Dincolo de profeția sa sumbră, a dezvăluit una din cele mai mari temeri pe care le are. Aceasta este claustrofobă și descrie această fobie ca pe o adevărată traumă psihologică.

Această frică o are din 1977, căci Harra a trăit cutremurul care a devastat Bucureștiul în luna martie a acelui fatidic an. „N-am să uit cât trăiesc. Venisem la București de la Cluj. Era seară. Voiam să mă culc. Am avut primul meu atac de panică, o senzație de sufocare. Am simțit că se întâmplă ceva. Am ieșit în pijamale și la cinci minute a început cutremurul”, a declarat Carmen Harra

„Am văzut lucruri atât de sinistre că m-au marcat. Eu și acum sunt claustrofobă. Nu pot să intru în lift, în grupuri de oameni. Am rămas cu această traumă psihologică”, a continuat Harra.

Vedeta spune că un alt mare seism va avea loc, dar nu la noi

Cât despre posibilitatea ca în România să aibă loc un cutremur uriaș în viitorul apropiat, asemănător celor care s-au produs în Turcia, Harra este ceva mai optimistă.

Conform psihologului care și-a refăcut viața în SUA, va avea loc un alt mare cutremur, la fel ca seismele de la granița turco-siriană, dar în o altă parte a lumii.

Harra nu a nominalizat vreun continent sau o țară pentru a-și completa această previziune. Lasă totul la imaginația fiecăruia.