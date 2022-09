Bill Clinton și Hillary Clinton și-au lăsat, din greșeală, singura fiică în Rusia, în timpul unei vizite: “A fost destul de traumatizant”

Invitată în emisiunea The Tonight Show, Hillary Clinton (74 de ani) a povestit cum la finalul unei vizite la reședința oficială a președintelui Rusiei, a plecat cu Bill Clinton (76 de ani) fără să-și dea seama că fiica lor, Chelsea (42 de ani), a rămas în urmă, la Kremlin.

Bill Clinton și Hillary Clinton, părinți uituci

Pare greu de crezut, dar s-au urcat în limuzina prezidențială și au plecat spre aeroport fără să-și dea seama că în mașină nu se află și singurul lor copil.

ADVERTISEMENT

În declarațiile preluate de , Hillary Clinton a descris acest episod când a fost întrebată despre “cea mai nebună poveste de vacanță în familie“. Mai trebuie spus că fosta Primă Doamnă alături de fiica ei.

Gazda Jimmy Fallon le-a pus întrebări ambelor, dar cu o singură condiție: fiecare să poarte o cască pentru anularea zgomotului, pentru a verifica dacă mama și fiica vor oferi același răspuns.

ADVERTISEMENT

Astfel, după ce a dezvăluit că “Moon River”, din filmul “Mic dejun la Tiffany” din 1961, ar putea fi singurul cântec pe care Hillary știe să îl cânte, Chelsea și-a pus căștile și s-a retras din dialog în timp ce Fallon i-a cerut doamnei Clinton să vorbească despre “cea mai nebună amintire dintr-o vacanță de familie“.

Glumă, glumă, dar au rămas urme

“Am avut o mulțime de momente nebunești… Sper să nu-și amintească asta, pentru că a fost destul de traumatizant. Am dus-o pe Chelsea în Rusia, când am mers într-o vizită de stat, când Bill era președinte.

ADVERTISEMENT

Și acolo a avut loc despărțirea oficială, așa că Bill și cu mine am fost conduși în Bestie, limuzina mare, pentru a ne îndrepta spre aeroport, fără să știm că am lăsat-o în urmă“, a declarat Hillary Clinton.

Imediat, amintirile expuse de fosta Primă Doamnă au stârnit rumoare și râsete printre spectatorii din studio. Nici Fallon nu s-a putut abține și a strigat: “Wow!”

ADVERTISEMENT

“Adică, vă puteți imagina – să-mi las singurul copil în Kremlin? Mai ales cu tot ceea ce s-a întâmplat“, a mai spus Hillary publicului de la The Tonight Show.