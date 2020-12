Cum a ajuns Simona Halep să apeleze la psiholog! Dezvăluirea făcută de Darren Cahill

Darren Cahill şi Simona Halep lucrează împreună din vara anului 2015, însă colaborarea dintre cei doi a luat o pauză de un an. Australianul a vorbit despre munca alături de campioana de la Wimbledon şi a dezvăluit motivul pentru care românca a apelat la un psiholog sportiv.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Antrenorul Simonei Halep a fost invitat la podcastul “Dwayne’s World” din 3 decembrie şi a discutat despre situaţia actuală din tenisul feminin. Darren Cahill a anunţat că jucătoarea de tenis de 29 de ani va participa la câteva turnee înainte de Australian Open 2021.

Pe lângă situaţia Simonei Halep din prezent, Darren Cahill a vorbit şi despre problemele din trecut ale sportivei şi a dezvăluit motivul pentru care românca a apelat la un psiholog sportiv.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns Simona Halep să apeleze la psiholog. Explicaţia lui Darren Cahill

“Așa este, dar asta nu s-a întâmplat imediat (n.r. când a fost întrebat despre faptul că Simona Halep are multă încredere în el). E un lucru care a venit după câțiva ani, după ce am petrecut mult timp cu ea. Am încercat să găsesc moduri în care să o ajut să fie mai bună în anumite situații.

Una dintre problemele ei, încă de când era foarte tânără, a fost că își punea singură bețe în roate. Se enerva pe teren, iar nervii o cuprindeau și o controlau. Firește, creierul nu îi mai funcționa cum trebuie, iar așa a pierdut multe meciuri. Meciuri pe care nu trebuia să le piardă. Așa că am încercat câteva modalități prin care să o ajut să treacă de momentele acelea. Dar la un moment dat am ajuns să cred că sunt parte din problemă.

ADVERTISEMENT

Fiind parte din problemă, m-am gândit la ce ar fi mai bine pentru jucătoare. I-am zis ‘Nu cred că te pot ajuta, poate ar fi bine să găsești pe altcineva, care să te asculte când te confrunți cu astfel de situații’. Așa că m-am îndepărtat și cred că a fost un semnal de alarmă și pentru ea. A făcut-o să se uite puțin în interiorul său și să înțeleagă care sunt ariile unde are nevoie de îmbunătățiri.

A cerut și ajutor profesional, de altfel. A vorbit cu psihologul Alexis Castorri, cea care l-a ajutat și pe Andy Murray să câștige primul trofeu de Grand Slam. A făcut o treabă bună și cu Simona și a ajutat-o să câștige trofee importante”, a declarat Darren Cahill la podcastul “Dwayne’s World”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce program va avea Simona Halep înainte de Australian Open 2021

Australian Open 2021 a fost amânat cu trei săptămâni din cauza pandemiei de coronavirus, astfel că turneul va începe pe 8 februarie. Sportivii vor trebui să intre în carantină pentru 14 zile atunci când vor ajunge în Australia, dar vor putea să se antreneze după a doua zi de izolare, doar dacă rezultatul testului pentru COVID-19 va fi negativ.

Darren Cahill a susţinut că vor exista câteva turnee înainte de Australian Open 2021, iar Simona Halep va participa la aceste competiţii. Pentru antrenamente, fiecare sportiv va avea alocat un program de patru ore: două pentru şedinţele de pregătire pe teren şi două pentru cele în sala de forţă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Cu siguranţă va veni la Australian Open. Deja a început pregătire de presezon. Va avea nevoie, la fel ca toate celelalte jucătoare, de antrenamente, mai ales că nu a mai jucat de ceva timp. Vor fi câteva turnee înainte de Australian Open, cu siguranţă va evolua la acestea. Le va ajuta pe jucătoare să reintre în formă”, a mai spus Darren Cahill.