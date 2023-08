Cum a devenit Andreea Berecleanu prezentatoare de știri. Ce spune despre prietenia cu Cristina Țopescu

Andreea Berecleanu are 48 de ani și o carieră de trei decenii în jurnalism. Încă de la 18 ani a pășit în acest domeniu și nu este de mirare faptul că în prezent este una dintre cele mai renumite și îndrăgite prezentatoare de știri, din România.

Cum a ajuns Andreea Berecleanu jurnalistă. De la 18 ani are această profesie

Andreea Berecleanu lucrează de trei ani ca prezentatoare a știrilor de la Prima TV, . Este un reper pentru mulți tineri care visează să ajungă jurnaliști, iar de curând, ea a dezvăluit cum a reușit să atingă succesul de astăzi.

ADVERTISEMENT

Andreea Berecleanu a detaliat într-un interviu pentru că nu și-a planificat să devină jurnalistă și că a terminat Facultatea de Limbi Străine. La 18 ani a reușit să pătrundă pentru prima oară într-o redacție de știri, iar mai târziu, printr-o colegă de la facultate, s-a angajat în televiziune, mai exact, la SOTI.

Destinul a făcut ca Andreea Berecleanu să fie cooptată de la SOTI la Antena 1, unde a lucrat peste un deceniu, adică 17 ani. În februarie 2020 își anunța demisia din acest post, într-o postare pe rețelele de socializare, precizând că nu acceptă ”situații impuse” . A urmat un interval în care s-a ocupat de promovarea clinicii de înfrumusețare a soțului, medicul Constantin Stan, iar în toamna lui 2020 a primit propunerea de la Prima TV.

ADVERTISEMENT

”Nu am știut că voi face jurnalism, calea mea ar fi fost alta. Admiterea am dat-o la Universitatea București – Facultatea de Limbi Străine. Doar că destinul a făcut să încep să cochetez cu presa scrisă, apoi, printr-o colegă de facultate, am ajuns la SOTI și, de aici încolo, deja se știe. Au urmat 30 de ani de jurnalism, presă TV, fără întrerupere”, a spus Andreea Berecleanu pentru Prima TV.

Ce și-a cumpărat Andreea Berecleanu din primul salariu de jurnalist

Prezentatoarea de știri a mărturisit și ce a făcut cu primul salariu de jurnalist. Și-a achiziționat un inel de argint și și-a făcut plinul de benzină. De altfel, nu a renunțat la presa scrisă, colaborând cu diferite ziare.

ADVERTISEMENT

”La 18 ani, de atunci datează cartea mea de muncă. Și tot de atunci și primul salariu. În plus față de TV, colaboram și cu câteva ziare ale vremii și aveam colaborări plătite. Iar de la 19 ani, n-am mai locuit cu părinții și m-am întreținut singură. Din primul salariu, mi-am cumpărat un inel din argint și am făcut plinul de benzină. (zâmbește)”, a mai spus Andreea Berecleanu.

Andreea Berecleanu a vorbit și despre prietenia cu regretata colegă de breaslă, Cristina Țopescu, care a fost găsită moartă, în casă, în 2019. Andreea Berecleanu a precizat că a avut o relație strânsă cu aceasta și că de multe ori îi atrăgea atenția să nu mai ofere din bunătatea sa oricui.

”Deși eram mai mică decât Cristina cu 14 ani, lucrurile s-au schimbat în timp și devenisem eu cea care o protejam, încercam să o feresc de răutăți, de profitori, chiar de impostori. Cristina era bună, sufletistă, generoasă.

ADVERTISEMENT

Și încercau destui să profite de această hipersensibilitate a ei. Dar aceeași Cristina era și puternică, independentă, curajoasă. Înainte de a pleca pentru totdeauna, era pe cel mai bun drum, plină de speranță și optimism. Aveam planuri, visuri, dorințe”, a mai transmis Andreea Berecleanu.