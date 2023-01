Cum a fentat Nicoleta Dragne moartea. A evitat în ultimul moment o tragedie: „A fost o chestie de noroc”

Nicoleta Dragne, fosta concurentă de la Bravo, ai stil! care a câștigat rapid admirația publicului, a dezvăluit un episod tragic din viața sa. Vedeta a fost la un pas de a-și pierde viața.

Nicoleta Dragne, la un pas de-ași pierde viața. Ce i s-a întâmplat fostei concurente de la Bravo, ai stil!

Nicoleta Dragne a fost una dintre cele mai iubite , iar cei care o admiră o urmăresc în număr mare pe social media.

Recent, vedeta care în curând a povestit cum a fost la un pas de moarte, după ce o mașină i-a tăiat calea în timp ce se afla la volan.

Ceea ce a ajutat-o a fost faptul că nu circula cu viteză mare și astfel a putut frâna la timp, evitând la limită tragedia. Nici condițiile meteo nu erau unele prielnice pentru condus, iar în mașină se afla și primul său copil.

„Era ceață și cineva conducea cu foarte mare viteză în ceața respectivă, pur și simplu mi-a tăiat calea, nu aveam cum să văd, nu vedeai la nici măcar 2 metri în față.

S-a întâmplat în afara Bucureștiului. Plecasem să mă duc la țară și am zic să plec devreme să nu prind trafic și să doarmă și Vladi, să nu-l am treaz, că am condus câteva ore.

Am mers foarte încet și norocul meu a fost că a venit o altă mașină din față, iar eu am văzut mașina din față și am încetinit, aproape că eram oprită cum ar fi, mă deplasam, dar foarte încet și m-am gândit că nu mă vede cel din față, era ceață, nu vedeai nimic. Era 3-4 dimineața”, a povestit Nicoleta Dragne, conform

Nicoleta Dragne consideră că norocul a ajutat-o să scape cu viață

Nicoleta Dragne a mărturisit că s-a gândit că femeia aflată la volanul celeilalte mașini se afla în stare de ebrietate, cu toate că nu mirosea a alcool. În plus, consideră că o doză de noroc a salvat-o în acea seară.

„Poate a consumat altceva, nu știu, nu mă pricep. Totul a fost o chestie de noroc, dacă nu venea mașina din față mă lua din plin, că eu altfel nu opream”, a mai spus vedeta.