Cum a fost cucerit Pepe de Yasmine după divorțul de Raluca Pastramă: “Nu-mi doream să intru într-o altă relație”

După divorțul de Raluca Pastramă, Pepe a trecut prin momente grele, dar a fost cucerit de Yasmine. La momentul respectiv, artistul nu a vrut să aibă o altă relație. În cele din urmă, a ajuns să se îndrăgostească din nou.

Cum a fost Pepe cucerit de Yasmine după ce a divorțat de Raluca Pastramă. Cântărețul nu își dorea o relație atunci

Prezentatorul de la Te cunosc de undeva a vorbit despre . Cei doi sunt împreună de trei ani și au și un fiu, Pepe Junior, iar cântărețul mai are două fiice din căsnicia cu Raluca Pastramă.

După divorț, atât Pepe, cât și fiicele lui au avut o perioadă dificilă și nu își dorea o altă relație. Cu toate acestea, Yasmine l-a cucerit și a fost un adevărat model pentru fiicele lui, care o adoră.

Cântărețul o cunoaște pe Yasmine de mult timp, pentru că erau vecini, astfel că își cunoșteau și părinții unul celuilalt. Faptul că fiicele lui Pepe s-au înțeles foarte bine cu partenera acestuia a contat foarte mult pentru artist.

“Cel mai mult au cântărit fetele, pentru că au îndrăgit-o de îndată pe Yasi, care, la rândul ei, a fost cucerită de ele. A atras-o foarte tare implicarea mea în relația cu ele, ba chiar a susținut-o și, în momentul de față, mă simt extrem de norocos că am cunoscut-o.

Fără ea, nu aș fi putut să le ofer copiilor mei echilibrul și noțiunea de familie, în adevăratul sens al cuvântului. Contează foarte mult să aibă un reper, mai ales că au trecut printr-o situație foarte dificilă, în perioada divorțului.

Nu-mi doream să intru într-o altă relație, dar, totodată, îmi doream să le ofer un model de familie”, a declarat cântărețul în cadrul unui interviu pentru .

Yasmine, model pentru fiicele lui Pepe

Pepe se consideră acum un bărbat norocos și este recunoscător că a reîntâlnit-o pe Yasmine, după ani buni. Cei doi s-au îndrăgostit unul de celălalt, iar acum formează o familie fericită.

Totodată, avea nevoie de cineva ca el și este fericit că fiicele lui au învățat atât de multe de la aceasta. În cele din urmă, lucrurile s-au așezat în viața artistului.

“Așa că, repet, mă consider extrem de norocos că am revăzut-o pe Yasi, pe care o cunoșteam de mică, știam cât de cuminte este, iar când am constatat cât de tare mă place, am început să mă îndrăgostesc de ea pe zi ce trecea. Lucrurile au fost așezate de mâna Domnului, care a făcut în așa fel încât toată lumea să fie fericită.

Și Yasi, la rândul ei, cred că avea nevoie de un bărbat ca mine și mă bucur că și fetele au cunoscut în ea un om de la care au ce învăța. Sunt extrem de mândru de tot ceea ce am realizat ca familie, împreună, în ultimii ani”, a mai spus Pepe.

Întrebat cum gestionează conflictele în cuplu, Pepe a spus că este nevoie de atenție. Artistul a spus că el și partenera lui de viață funcționează bine numai împreună.

De asemenea, cei doi au grijă de relația lor și petrec timp și în doi. Comunicarea este foarte importantă în relația lor, iar deciziile le iau numai împreună.