Cum a reacţionat Andy Murray după meciul-maraton de la Australian Open 2023: “Vreau să ajung în pat şi să mă culc!” Video

Andy Murray şi Thanasi Kokkinakis au oferit cel mai frumos meci al începutului de 2023. Cei doi , iar partida a durat până după ora 04:00 dimineaţa la Antipozi.

Ce a spus Andy Murray după meciul-maraton de la Australian Open 2023: “Nu ştiu cum am reuşit să câştig”

La finalul meciului din turul 2 de la Australian Open 2023, Andy Murray a oferit o scurtă reacţie. Britanicul era fericit de victorie, după ce întorsese scorul de la 0-2 la seturi, dar a susţinut că vrea să meargă direct la somn.

ADVERTISEMENT

“Meciuri a avut suişuri şi coborâşuri, cu frustrare, tensiune, bucurie şi multe alte lucruri. Este incredibil să câştig un astfel de meci, dar vreau să ajung în pat şi să mă culc.

Nu știu cum am reușit să câștig, pur și simplu nu știu. Am o inimă mare. Mi-ați spus o statistică, după meciul cu Berrettini, că am câștigat multe meciuri de la 0-2 la seturi pentru adversari.

ADVERTISEMENT

Am experiență, iubesc sportul ăsta, astea au fost cheile acestei victorii. Îmi place să mă bat pe teren, iubesc să fiu în competiție”, a spus Andy Murray.

Meciul dintre Andy Murray şi Thanasi Kokkinakis a durat aproape şase ore

Andy Murray a reuşit o întoarcere fabuloasă de scor, după ce a fost condus de Thanasi Kokkinakis cu 4-6, 6-7(4), 2-5. Australianul mai avea nevoie de un game pentru a obţine calificarea în turul 3, însă cvintuplul finalist de la Australian Open nu a cedat lupta.

ADVERTISEMENT

Britanicul a reuşit să câştige setul 3 cu 7-6(5), ca mai apoi să se impună şi în următoarele două seturi, 6-3 şi 7-5. Meciul a durat cinci ore şi 45 de minute şi s-a terminat la ora 04:05 în Australia.

Meciul dintre Andy Murray şi Thanasi Kokkinakis a devenit al doilea cu cel mai târziu final de la . Recordul este deţinut de delulul Lleyton Hewitt – Marcos Baghdatis 4-6, 7-5, 7-5, 6-7(4), 6-3 care s-a terminat, în turul 3 al ediţiei din 2008, la ora 04:34 dimineaţa.

ADVERTISEMENT

În turul 3, Andy Murray va avea din nou o misiune dificilă, mai ales după ce a jucat deja două meciuri cu cinci seturi. Pentru calificarea în optimile de finală de la Australian Open 2023, jucătorul de 35 de ani se va duela cu Roberto Bautista Agut, cap de serie numărul 24.