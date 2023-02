Cum a reacționat Gigi Becali după ce Victor Pițurcă a fost chemat la DNA: „Nu-i iau apărarea, nici nu am prietenie cu el”

Gigi Becali, fost partener de afaceri cu Victor Pițurcă, a vorbit despre dosarul legat de achiziţii de măşti de protecţie neconforme pentru Ministerul Apărării, în care este implicat fostul selecționer. Patronul celor de la FCSB pe care a prezentat-o după ce a ieșit de la IPJ Ilfov.

Gigi Becali îl consideră pe Victor Pițurcă nevinovat

Gigi Becali , după ce fostul antrenor al Universității Craiova a fost reținut într-un dosar cu măști neconforme vândute în spitalele MApN. Patronul roș-albaștrilor îl vede nevinovat pe Victor Pițurcă mai ales după ultimele mărturii pe care le-a făcut publice în cursul zilei de miercuri la ieșirea de la IPJ Ilfov.

„Eu nu vorbesc cu el, pentru că nu mai am treabă, prietenie, cu el. Dar, din ce am văzut și eu nu mai merge ca pe vremuri că, stai, bă, că-ți fură ție mașina, le dai cafea de colț le mai dai și bani de taxi, dar te băgăm pe tine și te arestăm. Te mai băgăm și la pușcărie.

Nu mai merge așa. Acum sunt judecători tineri, este o generație foarte bine pregătită de judecători. Spun din ce văd, pentru că am și eu procese”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali, convins că Victor Pițurcă nu minte după ce a fost reținut de DNA: „La cum îl cunosc eu pe el…”

Gigi Becali a continuat să își susțină poziția în privința lui Victor Pițurcă. Patronul din Pipera a mărturisit că vorbește din postura unei persoane publice și a precizat că fostul selecționer al României nu minte.

„Nu-i iau apărarea, nici nu am prietenie cu el, dar m-ați întrebat ca persoană publică. Cum adică, eu împrumut firma copilului meu … Vezi ăla ce a făcut.

Te arestez că de ce ai împrumutat firma? Oricum i-au dat drumul și, la cum îl cunosc eu pe el, după răspunsul oferit de el, nu a mințit. Nu știu ce a făcut Alexandru.

Când l-am văzut, ce? (n.r – când a fost adus încătușat la sediul DNA) Cătușe? Nu am avut eu cătușe? Nu le-am ridicat în sus? Cătușele (n.r. – râde)”, a mai spus Gigi Becali.

Victor Pițurcă se consideră victimă în dosarul măștilor pentru MApN: „E un abuz”

Victor Pițurcă a vorbit pentru prima oară după ce a fost reținut de Direcția Națională Anticorupție. Fostul selecționer al României se consideră o victimă în acest caz, alături de fiul său Alexandru.

„Eu doar l-am împrumutat pe fiul meu pentru produsele vândute. Măsti, măști de gaze, știu eu, crezi că știu? Băiatul meu a vrut să intre în afacere. Nu am dat nicio declarație, n-am semnat nimic din ce au prezentat procurorii pentru că sunt complet nevinovat, nu am nicio problemă cu această afacere și este un mare abuz.

Fiul meu, era afacerea lui. Am vorbit o jumătate de oră cu șeful Romarm. De această afacere s-a ocupat o firmă care putea să facă această afacere, nu firma noastră. Noi nu am avut nimic de-a face cu aceste produse ce s-au vehiculat că s-au vândut, nu există. Eu n-am avut nimic în comun cu această afacere.

Eu am trimis bani în firmă la Alex, Alex a plătit direct în China la bancă pentru produsele respective. Ăia știau de afacerea asta, noi știam? Îi mai lua Alex pe respectivii în combinația asta dacă știa el să cumpere? Întrebați-l pe Alex. Eu am băgat bani în firma lui Alex, Alex s-a ocupat și am trăit cu sufletul la gură până mi-au revenit banii.

Fiul meu nu a comis nicio ilegalitate. E foarte supărat, n-a semnat nimic. A intrat și el într-o afacere de genul ăsta, eu vă imaginați cât pot să regret, că n-am vrut, nu îmi trebuia, pentru el am făcut, asta a fost totul. Ăsta e adevărul”, au fost primele declarații ale lui Victor Pițurcă după ce a fost reținut de DNA.