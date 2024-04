Cum a trăit Mihai Stoica partida în care FCSB și-a adjudecat titlul de campioană: ”Înainte luam calmante”. Poveste amuzantă de la bucuria cu jucătorii

după victoria obținută împotriva Farlui Constanța, scor 2-1, în etapa cu numărul 7 a SuperLigii.

Mihai Stoica, amuzat de imaginile de la finalul meciului FCSB – Farul 2-1

La finalul partidei, în timp ce jucătorii și oficialii clubului roș-albastru sărbătoreau câștigarea campionatului, Mihai Stoica a fost lovit involuntar de Ovidiu Popescu și a fosts-a ales cu arcada spartă.

A doua zi după meciul de pe Arena Națională, președintele consiliului de administrație al FCSB s-a amuzat pe seama celor întâmplate și a povestit ce discuție a avut cu tatăl lui Dennis Man.

”Tatăl lui Dennis Man a zis când m-a văzut așa: ‘Negocieri dure cu Ovidiu Popescu?’”, a povestit Mihai Stoica, la Orange Sport.

Mihai Stoica: ”La golul lor, am înghețat”

Mihai Stoica a povestit că nu a considerat că FCSB este favorită la câștigarea campionatului până la meciul în care Rapid a fost învinsă de Farul Constanța, scor 1-2, în prima etapă a play-off-ului.

”În sezonul regulat, nu am fost convins că o să fim campioni. Am avut o presimțire când a bătut Farul la Rapid. Înainte luam calmante. Anul acesta am zis că nu mai iau calmante.

Dacă te oprește în trafic și ești testat, iese că ai fi luat droguri. Dacă iei un Xanax, iese altceva. La golul lor, am înghețat. Mă ajută foarte mult Teodora. Stau și lângă Teia Sponte. El și Mihai Mincu sunt oameni foarte calmi care îmi transmit asta.

Vreau să spun doar atât. Sunt extrem de mândru pentru că copiii noștri au devenit bărbați”, a mai declarat Mihai Stoica.

Charalambous și Pintilii, oamenii care au dus-o pe FCSB pe primul loc

Mihai Stoica e ținut să menționeze că principalul merit al succesului este al antrenorilor și a povestit de ce nu a reușit Nicolae Dică la FCSB.

”Eu un merit mare i-l atribui antrenoilor, cuplului Elias-Pintilii. Nu doar Pintilii conduce antrenamente, funcționează foarte bine amândoi. Totul s-a schimbat când a rămas Pintilii ca antrenor.

Nicolae Dică știe foarte mult fotbal, dar el nu a vrut să abdice de la principiile pe care le are. Eu l-am rugat să schimbe stilul de antrenament, el a refuzat. Sunt oameni care vor să accepte, oameni care refuză”, a adăugat Mihai Stoica.