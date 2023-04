Cum arată casa în care trăiește Vlăduța Lupău. Locuința artistei a lăsat pe toată lumea cu gura căscată

Cum arată casa în care trăiește Vlăduța Lupău. Locuința artistei a lăsat oamenii cu gura căscată, fiind o adevărată reprezentație de lux și opulență.

Cum arată casa în care trăiește Vlăduța Lupău

Aceasta și soțul ei au construit o vilă cu mai multe etaje în Cluj Napoca.

Vlăduța Lupău s-a implicat foarte mult în designul casei sale și chiar dacă a angajat o echipă profesionistă, aceasta a ales mobila, făcută toată la comandă. Artista are un dormitor spațios și foarte luminos la primul etaj al casei.

Vlăduța a arătat într-un clip video făcut de pe rețelele de socializare cum arată dormitorul ei. Aceasta are un pat foarte mare draperii de culoare gri și un tablou imens cu ea și soțul ei în timp ce se sărută.

Aceasta mai are și un fotoliu în dormitor și o comodă de culoare gri închis, cu un televizor. Și baia vedetei este în tonuri închise la culoare.

Cum arată baia Vlăduței Lupău. De ce nu a făcut un tur al casei

Oglinda este rotundă și are LED, iar chiuvetele sunt gri închis. Desigur, vedeta are și o grădina mare, unde a plantat mai mulți copaci pentru un plus de verdeață.

„Să nu mă întrebați detalii, mobila este făcută toată la comandă, iar designul este făcut de o echipă profesionistă. Ador ușile, sunt din furnir.

Bucătăria nu este gata. Blatul mesei este din cuarț. În living mai avem de lucrat la scara interioară. În grădină este deja plantat un copac”, a spus Vlăduța Lupău pe Instagram, înainte ca locuința să fie gata.

. Cântăreața a dat vina pe oamenii rău intenționați, fiindu-i teamă, probabil, să nu fie ținta hoților.

‘‘O să vă spun mai multe detalii despre casa noastră, însă nu am să-i mai fac un tur complet fiindcă nu vreau să o expun. Din păcate, sunt mulți oameni rău intenționați în lumea asta și vreau să ne ferim!”, le-a explicat Vlăduța Lupău fanilor săi de pe Instagram.