Vlăduța Lupău, mai aproape de împlinirea unui vis. Cum va arăta casa în care va locui cu soțul ei, Adrian Rus

Solista are planuri uriașe pentru noua casă, în care va locui alături de partenerul ei de viață, fotbalistul Adrian Rus, cu care este căsătorită din toamna lui 2019. Cei doi au cumpărat deja terenul pentru locuința care se va construi în perioada următoare.

Vedeta este în culmea fericirii de când a semnat actele pentru casa mult dorită. știe deja cum va arăta vila în care își va petrece majoritatea timpului, dovadă că a împărtășit cu internauții planurile locuinței care se va ridica cât mai curând.

Vlăduța Lupău, planuri uriașe pentru noua casă. Cum va arăta locuința

Este vorba de o vilă extrem de spațioasă, cu etaj, ce va dispune de o curte interioară. Mai mult decât atât, Vlăduța Lupău și soțul ei, Adrian Rus, se vor putea relaxa și la piscină, care va completa locuința la care visează de ceva vreme.

Așa cum era de așteptat locuința de vis se va ridica în Cluj-Napoca, ă mărturisind la un moment dat că nu se vede trăind în altă parte. Cântăreața este născută în localitatea Șimleu Silvaniei din județul Sălaj.

„Împărtășesc cu voi o bucurie! Și anume împlinirea acestui vis …🏡 noastră ❤️! #start”, a scris frumoasa vedetă pe pagina de Instagram, alături de câteva imagini.

Și pentru că vedeta începe o nouă etapă importantă a vieții sale fanii au felicitat-o imediat pentru vestea cea mare. Internauții i-au transmis cele mai frumoase urări, apreciind deschiderea și sinceritatea frumoasei șatene.

„Să fiți fericiți și sănătoși”, „Doamne ajută, să fie într-un ceas bun, să o stăpâniți cu bucurie și cu copilași frumoși și sănătoși”, „Felicitări”, „Să fiți ocrotiți cu tot ce clădiți în jurul vostru! Să fie cu folos!”, sunt câteva dintre mesajele venite din partea fanilor.

Vlăduța Lupău vrea să devină mamă. Când se va întâmpla asta

Și pentru că a venit vorba de copil, ei bine, Vlăduța Lupău nu ezită să vorbească despre acest subiect. Solista în vârstă de 30 de ani a mărturisit că se vede mamă, însă nu știe când se va întâmpla marele eveniment.

Cântăreața de muzică populară spune că nu depinde numai de ea venirea unui bebeluș pe lume, declarând că orice ar fi copilul va fi așteptat cu brațele deschise în orice moment.

„Vreau să am un copil, deși știu că o să fie foarte greu la cântările și la programul meu, dar am noroc. Am părinții aproape, am viitorii socrii aproape”, a spus la un moment dat frumoasa artistă.

Vedeta a ținut să mai adauge că nu se vede luând o pauză de la filmări pentru că are aproape familia, care sigur îi va fi de mare ajutor în perioada respectivă.