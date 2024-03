Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș și valorează 800.000 de euro

Iată cum arată vila de lux în care locuiește Mugur Mihăescu în Pipera. Casa are gazon pe acoperiș, piscină interioară și mai multe camere. Este estimată la 800.000 de euro.

Cum arată vila de lux în care locuiește Mugur Mihăescu. Casa este situată în Pipera și are gazon pe acoperiș

Mugur Mihăescu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori români, devenit celebru mai ales în perioada în care făcea parte din grupul de umor Vacanța Mare.

De asemenea, actorul este implicat și în afaceri și deține mai multe baruri în Capitală, iar , din partea căruia va candida pentru funcția de președinte de Consiliu Județean.

Cunoscutul actor locuiește într-o vilă din Pipera alături de soția lui, Rodica Mihăescu. Locuința este estimată la valoarea de 800.000 de euro, iar Mugur Mihăescu plănuia să o vândă sau să o închirieze, în urmă cu trei ani.

La momentul respectiv, actorul a spus despre casă că “i-a rămas mare”, deoarece în Marea Britanie. Mugur Mihăescu și partenera sa de viață au început construcția casei încă din 2004.

În timpul pandemiei, acesta intenționa să se mute din locuința în care a stat atât de mulți ani. Proprietatea are câteva sute de metri pătrați și a fost amenajată exact așa cum și-au dorit actorul și soția sa.

Actorul a pus gazon pe acoperișul vilei

Casa are o grădină foarte mare, dar și gazon pe acoperiș, unde este terasa. Toată familia are grijă de locuință, care este una cu totul spectaculoasă. În vilă există o sufragerie cu șemineu, dar și mai multe camere și băi.

De asemenea, a fost amenajată și o piscină interioară, iar în grădină există o mulțime de copaci și flori. Mai mult, Mugur Mihăescu și-a dorit și o livadă, iar în grădină au fost cultivate mai multe legume.

În plus, actorul a mai spus că el și alți vecini au strâns bani și au asfaltat 330 de metri de stradă. În acte figurează, totuși, că strada ar fi fost reabilitată de primărie.

“Am gazon și pe casă. Văzută de sus, casa mea este doar o pată verde. Nu are acoperiș, la ultimul nivel este o terasă pe care am plantat iarbă. Am o grădina cu livadă imensă, cu roșii, zarzavat și tot felul de legume.

Mi-am asfaltat stradă pe banii mei, 330 de metri de stradă. Eu și niște vecini am strâns bani și am asfaltat-o în întregime. Bineînțeles că figurează că și cum ar fi fost reabilitată de primărie”, a spus Mugur Mihăescu acum ceva timp, potrivit .