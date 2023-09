Cum calculezi ce vârstă are pisica ta. Cât înseamnă, de fapt, 6 luni în ani omenești. Explicația e uimitoare

Cum calculezi ce vârstă are pisica ta? În cazul în care nu știai, vârsta picilor și a câinilor se calculează diferit. Cum îți dai seama dacă animalul tău de companie a ajuns la maturitate?

Cum calculezi ce vârstă are pisica ta

În medie, pisicile trăiesc între 10 și 15 ani, spun experții. . Chiar și așa, primele semne de bătrânețe vor fi extrem de vizibile după pragul de zece ani.

Și totuși cum calculezi ce vârstă are pisica ta? Este clar că îmbătrânesc destul de repede, însă spre deosebire de câini, lucrurile sunt ceva mai diferite. Astfel, o lună la pisici este echivalentul a șase luni la om.

Drept rezultat, în momentul în care pisica ta va avea 2-3 luni, aceasta va avea echivalentul vârstei de 2-5 ani la oameni. La patru luni în schimb, pisica ta va avea 6-8 ani umani.

Cât înseamnă, de fapt, 6 luni în ani omenești

Cât înseamnă, de fapt, 6 luni în ani omenești? În momentul în care pisica ta a împlinit 6 luni, atunci aceasta are 10 ani. Ce vârstă are pisica ta la un an de zile? Conform experților primul an de viață este echivalent cu vârsta de 24 de ani la om.

La cel de-al doilea an, lucrurile lucrurile vor fi și mai ușoare. Mai exact, în fiecare an se vor adăuga alți patru ani. Drept rezultat, vârsta pisicii tale la doi ani umani, va fi de 28 de ani.

Iar calcul va continua în acest mod pe tot parcursul vieții. Astfel, la vârsta de 3 ani umani, se mai adaugă alți patru ani, iar pisica ta va avea 32 de ani. După cum vezi, este foarte simplu să calculezi ce vârstă are pisica ta.

Pentru ca animalul tău de companie să trăiască mai mult, evident, acesta are nevoie de îngrijire. Iar un detaliu important îl reprezintă alimentația. Este bine cunoscut faptul că pisicile adoră laptele.

Totodată, laptele din comerț poate provoca și alte probleme la nivel digestiv animalului tău de companie. Iar în timp, pot apărea chiar și probleme cu greutatea. Tocmai din aces motiv, singurul lichid sigur pentru pisici rămâne apa, la fel ca și în cazul câinilor.