Cum îi motiva Răzvan Lucescu pe rapidişti în sezonul UEFAntastic: “Puteam să jucăm şi cu Real Madrid! Îi batem şi pe ăia”

Sezonul 2005-2006 a fost, probabil, cel mai frumos din fotbalul românesc postdecembrist, cel puțin la nivel de echipe de club. Atunci, actuala Europa League.

Cum erau motivați jucătorii Rapidului de Răzvan Lucescu

FCSB a mers atunci în semifinale, dar pentru Rapid a fost probabil cel mai bun sezon european din istorie. Pe banca echipei era Răzvan Lucescu, cel care a făcut minuni atunci.

că acesta a reușit să îi motiveze pe jucători atât de bine încât, deși aveau în față echipe foarte puternice, simțeau că pot bate pe oricine.

”A fost o perioadă frumoasă, chiar dacă s-a terminat așa cum s-a terminat a fost o perioadă superbă. Să scoți echipe cum am scos noi, Herta Berlin, să câștigi Shaktar Donețk, să te califici în fața lui Hamburg, Feyenoord, Rennes, echipe cu bugete de 20-30 de ori mai mari decât ale noastre. Hamburg avea buget de 100 de milioane de euro.

Am crescut toți, nu doar eu. Întreg lotul, ca și grup, ne-am dezvoltat altfel după meciurile din Cupele Europene. Îl aveam antrenor pe Răzvan și ne uitam la ce jucători aveau ăia: jucători de 15-20 de milioane. Noi abia știam unde e Galați.

Ziceam că avem meci greu, ce jucători au, ce să îi batem, ne gândeam să nu luăm multe. Treceau zilele, venea Răzvan și făcea vizionări, discuții individuale sau de grup cu noi. Ajungeam la ora jocului sau înainte cu câteva ore de joc și ziceam: cu cine jucăm? Cu Herta Berlin?

Putem să jucăm și cu Real Madrid, îi batem și pe ăia. Răzvan ne aducea în starea în care la ora jocului credeai cu tărie că poți bate pe oricine, nu doar pe Herta Berlin sau pe Hamburg. Eu ajungeam în poartă și mă uitam în poartă și spuneam: unde poate să îmi dea gol?

Că e vinclul acolo, fac un pat și ajung, acolo la fel, ajung. Așa încredere ne dădea Răzvan, credeam cu tot sufletul că putem câștiga în fața oricărui adversar. Ăsta a fost meritul lui pentru rezultatele de la momentul respectiv, ne-a făcut să credem că suntem cei mai buni.

Când am câștigat la Donețk am simțit că noi suntem buni și că putem câștiga împotriva oricărui adversar. Aveau jucători de echipa națională, brazilieni, pe bancă pe Mircea Lucescu. Atunci am crezut că putem bate pe oricine, atunci am simțit eu puterea și valoarea grupului”, a spus Dani Coman, la ”Suflet de rapidist”.

Dani Coman, amintiri din perioada UEFAntastica