Cum îşi făcea freza Bănel Nicoliţă în perioada copilăriei: „Nu aveam bani de tuns!”

Bănel Nicoliță nu avea bani să își facă freza atunci când era copil. Fostul mare jucător al Stelei și al echipei naționale a făcut dezvăluiri emoționante

Cum își făcea Bănel Nicoliță freza când era copil: „Până ajungeam la școală se ducea tot părul în jos”

Bănel Nicoliță (38 de ani) a fost unul dintre fotbaliștii importanți ai României. Născut la Făurei, fostul mijlocaș a avut o copilărie grea alături de cei cinci frați ai săi. Acesta a povestit că nu avea bani să se tundă și să își cumpere produse de styling.

„Ce freză ai. Cât gel bagi la freza aia?”, a început Horia Ivanovici dialogul cu Bănel Nicoliță. „Foarte puțin. Înainte nu aveam gel când eram copil”, a răspuns fostul fotbalist. „(n.r. – Cu ce te dădeai?) Cu zahăr. Luam apă, puțin, cu zahăr, și îl aranjam frumos.

Udam mâna, dădeam cu zahăr și îl aranjam, pac, pac. Până ajungeam la școală se ducea tot părul în jos”, a declarat Bănel Nicoliță în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„N-aveam eu atunci posibilitatea financiară să mă duc la tuns la 2-3 săptămâni. Mă duceam când aveam și eu bani. Mama nu lucra, tata nu lucra. De unde bani? Eram 6 frați.

Așteptam și eu până îmi venea rândul la frizer. Uite așa puneam frumos zahărul, apică și îl dădeam într-o parte. Așa că acum profit și eu de gelul ăsta”, a adăugat fostul internațional.

Ulterior, Bănel Nicoliță a ajuns unul dintre fotbaliștii importanți ai României, cu prezențe inclusiv la echipa națională. „Bănelinho” a bifat 37 de prezențe sub tricolor și a marcat un gol. Vârful carierei a fost atins între 2011 și 2014, când a jucat în Ligue 1 pentru Saint-Etienne și Nantes.

Cum a ratat Bănel transferul carierei

Într-o altă ediție de FANATIK SUPERLIGA, Bănel a mai făcut o dezvăluire importantă din viața lui. Deși a plecat în 2011 de la FCSB la Nantes pentru 700.000 de euro, .

„Trebuia să plec la Dinamo Moscova, 4 milioane pe masă. În 2008, după Euro, am avut ofertă pe masă de 4 milioane de dolari, cu 60.000 salariu pe lună. Știi cât aveam la Steaua (n.r. – FCSB)? 10.000 de dolari.

În anul ăla, înainte să vină oferta, mi-a mărit de la 5.000 de dolari. Eu atât am avut și nu uitați că am jucat Champions League. Și a zis nea Gigi (n.r. – Becali): ‘Nu-l vând’. Și nici nu mi-a mărit contractul, doar l-a transformat din dolari în euro.

În Franța câștigam mai mult decât aș fi luat la Dinamo Moscova, dar plăteam foarte mult către stat. Luam 600.000 și plăteam jumătate taxe. Atunci a fost perioada mea cea mai bună, nu mi-a dat drumul și după aceea a venit un an și jumătate în care nu puteam să dau nici măcar o centrare.

După oferta aia de la Dinamo Moscova am fost la Măruță, au venit niște indieni și mi-au pus niște de-alea tradiționale de-ale lor în cap, după am meci cu Iașiul și facem 1-1, iar eu îmi dau autogol. Bine, centrare de pe partea dreaptă și chiar când să dau în minge îmi sare în tibie și se duce direct în vinclu, era Zapata în poartă. Am zis că de acolo nu îmi mai revin”, a declarat Nicoliță.

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI