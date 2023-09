Cum a ratat Bănel Nicoliță transferul carierei: ”4 milioane de dolari, banii pe masă!”

Impresarul Giovanni Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Olimpiu , deoarece Galatasaray a așteptat să-l vândă în zona Golfului pe bani mai mulți.

Transferul uluitor pe care l-a ratat Bănel Nicoliță

În contextul dezvăluirii făcute de Giovanni Becali cu transferul ratat de Moruțan, Bănel Nicoliță a mărturisit în cea mai nouă ediție a că Gigi Becali nu a vrut să-i dea drumul la Dinamo Moscova, deși oferta era excelentă.

”Trebuia să plec la Dinamo Moscova, 4 milioane pe masă. În 2008, după Euro, am avut ofertă pe masă de 4 milioane de dolari, cu 60.000 salariu pe lună. Știi cât aveam la Steaua (n.r. – FCSB)? 10.000 de dolari.

În anul ăla, înainte să vină oferta, mi-a mărit de la 5.000 de dolari. Eu atât am avut și nu uitați că am jucat Champions League. Și a zis nea Gigi (n.r. – Becali): ‘Nu-l vând’. Și nici nu mi-a mărit contractul, doar l-a transformat din dolari în euro.

În Franța câștigam mai mult decât aș fi luat la Dinamo Moscova, dar plăteam foarte mult către stat. Luam 600.000 și plăteam jumătate taxe. Atunci a fost perioada mea cea mai bună, nu mi-a dat drumul și după aceea a venit un an și jumătate în care nu puteam să dau nici măcar o centrare.

După oferta aia de la Dinamo Moscova am fost la Măruță, au venit niște indieni și mi-au pus niște de-alea tradiționale de-ale lor în cap, după am meci cu Iașiul și facem 1-1, iar eu îmi dau autogol. Bine, centrare de pe partea dreaptă și chiar când să dau în minge îmi sare în tibie și se duce direct în vinclu, era Zapata în poartă. Am zis că de acolo nu îmi mai revin”, a declarat Nicoliță.

Transferul la Saint-Etienne s-a făcut în ultima secundă

Fostul internațional a amintit și despre alte transferuri ratate pentru că Gigi Becali nu a dorit să se despartă de el și a povestit prin ce peripeții a trecut până a ajuns să fie achiziționat de AS Saint-Etienne.

”După aia vine Standard Liege și îi oferă lui nea Gigi 500.000 și mă sună nea Giovanni: ‘Tată, vezi că mâine plecăm’. M-am dus repede am făcut pașaportul și mă sună nea Giovanni: ‘Bă, tată, nu mai vrea nea Gigi să te dea pe 500.000’. S-a sucit că vrea nu știu cât, a căzut și aia.

După a venit de la Saint-Etienne și m-a întrebat (n.r. – Gigi Becali) dacă vreau să plec. I-am spus că da și el mi zis: ‘Hai mai bine să-ți mai pun ceva și rămâi cu mine’. Eu, nu că vreau să plec. Și a început el: ‘Nu pleci, tată. Tu rămâi cu mine’.

Până la urmă au fost vreo 800.000 când am plecat la Saint-Etienne. Și atunci a fost în ultima zi de transferuri, la ora 23:58, practic cu două minute înainte de a se închide perioada. M-a sunat la 23:50 și mi-a zis: ‘Hai, tată, poate iese ceva nasol și nu mai pleci’.

Eram acolo să semnez și omul trăgea să rămân cu ei. Mi-a trimis Argăseală hârtia la 23:59. Erau ăia disperați: ‘Ce fac omenii tăi? De ce nu trimit foaia?’. Eu îl sunam pe nea Vali Argăseală și el nu îmi răspundea”, a spus Bănel Nicoliță, la FANATIK SUPERLIGA.

