Cum s-a îndrăgostit Mugur Bolohan de Rapid: „Lumea juca table prin tribune”

Invitat în studioul emisiunii „Suflet de rapidist”, Mugur Bolohan a recunoscut că s-a plimbat pe multe stadioane din România când era tânăr, însă doar în Giulești a simțit că este cu adevărat acasă. La fel de emoționați de discuție au fost și rapidiștii Robert Niță și

Lucian Ionescu.

Cum s-a îndrăgostit Mugur Bolohan de vechiul stadion Giulești

„Mugur, rapidist, de când? Tu ai fost și la Dinamo, nu e o iubire foarte mare între cele două cluburi. Când ți-ai dat seama că Rapidul e pentru tine?”, i-a ridicat mingea la fileu Robert Niță. „Nu știu să spun drept, primul contact cu rapidismul în general a fost în când eram copil la Suceava, aveam doi vecini care lucrau în CFR. Unul era mai atras de Dinamo, unul era cu Rapidul, până la moarte.

Mă uitam, nu înțelegeam prea bine, , mă uitam cu plăcere la Craiova, la Sportul Studențesc. Era Steaua, Dinamo, Rapidul mai puțin, era în perioada când activa în liga a 2-a, dar îl vedeam pe omul ăla foarte aprins pe tema Rapid și când am venit în București am făcut pasul la UEFA 94, un Luceafăr făcut după Revoluție”, își aduce aminte Bolohan.

Ulterior, tânărul Bolohan s-a plimbat prin țară, pe mai multe stadioane și a realizat că doar atmosfera din Giulești în atrage cu adevărat. „Acolo am avut posibilitatea să merg pe mai multe stadioane, am mers și în Ghencea, și în Ștefan cel Mare și în Giulești, am fost și în țară, acolo într-adevăr am simțit ceva în Giulești, parcă o altfel de atmosferă, de trăire a oamenilor legat de echipa lor de fotbal.

Ușor am rămas cu o impresie bună, dar normal, în momentul în care în 95 am semnat cu Rapid, acolo s-a făcut pasul 100%. Mi-am dat seama că poate sunt făcut să joc și să fiu alături de echipa asta”, a completat Mugur Bolohan.

Bolohan, debut în tricoul Rapidului la un 5-0 cu Universitatea Cluj

Debutul în tricoul Rapidului a venit și cu o victorie impresionantă, . „Da, nu mai țin minte atunci dacă Universitatea Cluj era o echipă de importantă și mare atunci, dar scorul și atmosfera de la primul meci din Giulești a fost fantastică.

Vechiul Giulești, lumea care venea cu mult timp înainte la meci. Când ajungea autocarul stadionul era aproape plin. Ne lăsa autocarul cu două ore înainte, lumea juca table prin tribune.

Vechiul Giulești avea farmecul lui, când am ajuns eu acolo era potcoavă, nu era închisă peluza. Când eram jucător s-a închis și a fost făcut tot stadionul, dar pentru mine vechiul Giulești avea ceva aparte. Tot stadionul și după ce am avut posibilitatea să intru prin niște locuri.

Când ești jucător nu ai timp, mergi la stadion la meci. Mai mergeam la sală la alte sporturi, era o nebunie. Popicăria nu mai era, era o relicvă. Bufetul lui Nea Titi Polonic, biroul lui Nea Ioniță de la gazon în dreapta, o bombă unde se strângeau muncitorii”, a completat Bolohan.

În discuție a intervenit Lucian Ionescu, directorul de imagine al Rapidului. „Îți amintești când l-au dărâmat? L-am rugat pe Bolo atunci, aici am crescut, asta o să dispară. Fă-mi și mie o poză. Am un scaun vișiniu și unul alb, le-am păstrat amintire. Cert e că în acel moment mi-a făcut Bolo poza și au intrat buldozerele în tribuna oficială și am văzut cum se prăbușește”, a mărturisit Ionescu.

„I-a dat o lacrimă, era foarte emoționat. Și s-a întors la mine și a zis bă eu nu cred că mai fac ăștia stadionul. Și am zis hai mă să avem încredere, eu știu tot proiectul, au fost o grămadă de întâlniri, ședințe. Am zis am lucrat atâta, avem de toate. E foarte greu să nu se întâmple. Și s-a uitat așa cu neîncredere”, a replicat Bolohan, vizibil emoționat.

„Chiar nu credeam, mai ales că era și zvonistica, că un mall, după care în timp mergeam împreună cu Bolo, nu aveam acces oficial. Noi treceam printre muncitorii ăia vietnamezi și am văzut cum crește stadionul, am început să cred”, a concluzionat Ionescu, mândru de faptul că Rapidul are în 2023 un stadion modern, însă nostalgic după vechea arenă a Giuleștiului.

Nu ratați „Suflet de rapidist", emisiunea moderată de Robert Niță

Mugur Bolohan nu mai are nevoie de nicio prezentare, fostul mare fotbalist fiind actualmente vicepreședinte la CS Rapid. În cariera sa a strâns peste 100 de apariții în tricoul „alb-vișiniu”, reușind să câștige Cupa României (1997-1998) și Supercupa României (1999) cu formația din Giulești. Ca și conducător al CS Rapid, Mugur Bolohan se poate lăuda că a făcut din acest club o forță în ultimii ani, lucru la care fanii nu mai sperau.

Premiera acestei emisiuni are loc în fiecare joi, de la ora 10:30, pe pagina de și pe canalul de

