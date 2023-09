Nicu Stanciu îi apără pe ultrașii de la “Uniţi sub Tricolor”: “Au venit cu noi peste tot!”

FRF a anunțat că forul european de la partida cu Kosovo, din preliminariile Euro 2024, și a decis ca la întâlnirea cu Andorra să nu permită decât accesul copiilor sub 14 ani.

Ultrașii de la Uniți sub tricolor, apărați de căpitanul naționalei

Întrebat la dacă este un dezavantaj faptul că fanii nu vor fi prezenți în tribune la meciul cu Andorra, Nicolae Stanciu, căpitanul naționalei, a sărit în apărarea ultrașilor.

ADVERTISEMENT

”Din ce am văzut, pot veni copiii la meciul cu Andorra. Chiar dacă ne-au suspendat acum, nu putem să controlăm ceea ce fac fanii. Până la urmă partea aceea a suporterilor sau grupul de la Uniți sub tricolor au fost singurii care au vent peste tot, în orice deplasare, oriunde am fost, și în Feroe, și în Islanda, peste tot. Niciodată nu ne-am simțit că jucăm în deplasare.

Au fost aproape de noi și nu mă apuc eu acum să-i critic, pentru că sunt lucruri pe care noi, fotbaliștii, nu le putem controla. Mi se pare că meciul cu Andorra e și duminică, la o oră târzie. Poate fi un dezavantaj, dar dacă vor veni copiii, indiferent de câți vor veni, va fi o bucurie și pentru noi să-i vedem în tribună și sunt sigur că vor fi foarte gălăgioși.

ADVERTISEMENT

E un avantaj când joci cu 30-40.000 de spectatori, dar mai sunt 40-50 de zile și se încheie această acțiune și toată lumea e conștientă că astea sunt cele mai importante meciuri și nu te mai gândești acum că avem fani sau nu avem cu Andorra. Trebuie să câștigăm meciurile și să ne îndeplinim obiectivul”, a declarat Stanciu, la FANATIK SUPERLIGA.

Federația din Kosovo va face apel la sancțiunea dictată de UEFA

, după ce ultraşii din facţiunea “Uniţi sub Tricolor” au afişat mesajul “Basarabia e România, Kosovo e Serbia”. În plus, în peluza ocupată de suporteri au fost aprinse câteva torţe, în timp ce mesajul de pe banner a fost şi scandat.

ADVERTISEMENT

Din toamna lui 2019 şi până în prezent, FRF a plătit din cauza ultraşilor. Practic, aproape fiecare meci al naţionalei României a ajuns să fie analizat de Comisia de Disciplină a UEFA.

La scurt timp după anunțul privind pedeapsa primită de naționala României, Federația din Kosovo a anunțat că sancțiunea este una mult prea blândă în raport cu incidentele și că .

FANATIK SUPERLIGA este în fiecare luni, marți și vineri pe FANATIK.RO. Emisiunea este live de la 10:30 și se poate vedea, în aceeași zi, în premieră, de la 17:30, pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.

ADVERTISEMENT