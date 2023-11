Cum s-a trăit de pe bancă șocul Rapid – U Cluj 2-3. “Noi desenăm frumos, dar nu vindem tabloul”

Virgil Drăghia este portarul formației antrenate de Cristiano Bergodi. Fotbalistul a făcut analiza după . Elevul tehnicianului italian este de părere că echipa din Giulești a avut un moment în care și-a pierdut concentrarea.

Analiza după rezultatul dezastruos al lui Rapid cu U Cluj 2-3

. Portarul susține că a discutat cu Dragoș Grigore pe bancă despre cât de periculos este scorul de 2-0. Astfel, din finalul primei reprize, giuleștenii și-au pierdut concentrarea și au primit 3 goluri de la clujeni până la finalul meciului.

“Am controlat jocul în prima repriză și puteam să mai marcăm. Chiar stăteam de vorbă cu Dragoș Grigore pe bancă și i-am zis ‘Vezi că 2-0 e un scor periculos’. Cei de la U Cluj nu sunt o echipă slabă.

Au jucători cu experiență care au făcut performanță, puteau să înscrie oricum, pentru că au calitate. Trebuia să intrăm la fel, să dăm gol, nu să ne culcăm pe o ureche. Până la urmă s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și Dragoș a văzut la fel.

Am știut de la început că e un meci greu și am știut că trebuie să intrăm conectați. Ați văzut și voi că U Cluj marchează multe goluri. Joacă un fotbal ofensiv și trebuia să fim pregătiți pentru asta. Plus că știm jucătorii lor. Sunt jucători cu calitate. Ai văzut și tu Nistor cât de bine a jucat aseară și Chipciu la fel”, a declarat Virgil Drăghia.

Virgil Drăghia, despre Daniel Popa de la U Cluj

Portarul de la Rapid a vorbit despre atacantul clujenilor care a marcat primul gol pentru oaspeții din Giulești. La SUFLET DE RAPIDIST, Virgil Drăghia explicat și cum trebuia să fie gestionat meciul de elevii lui Cristiano Bergodi

“Profilul lui e de așa natură. Chiar vorbeam cu Săpunaru și cu Dragoș. E un jucător care protejează foarte bine mingea, e masiv, are forță și, în general, pentru un fundaș, e cam incomod genul acesta de atacant.

Noi plecăm mereu cu aceeași mentalitate. Să jucăm un fotbal bun, care să producă spectacol, să aducă goluri. Noi la asta ne gândim. Aseară am avut o lipsă de maturitate. Noi trebuia să gestionăm mult mai bine meciul de aseară. Trebuia să fim maturi, pentru că punctele erau la noi”, a spus portarul Rapidului.

“Noi desenăm frumos, dar nu vindem tabloul”

“Când o echipă are identitate și joacă un anumit stil, eu zic că trebuie să îți faci stilul acela, nu? Eu am impresia că producem un fotbal frumos, plecăm cu mingea de jos de la portar și construim. Sunt unele momente pe care nu le-am gestionat cum trebuie și care au dus la ghinion”, a mai spus Virgil Drăghia, la SUFLET DE RAPIDIST.

“Noi desenăm frumos, dar nu vindem tabloul”, a fost afirmația adăugată de Robert Niță care explică foarte bine jocul Rapidului din meciul cu U Cluj, scor 2-3, pe Giulești.

Cum s-a văzut meciul Rapid - U Cluj 2-3 de pe bancă